Un asesinato en Friburgo calienta el debate migratorio en Alemania | Alemania | DW | 22.03.2018

Los tiempos en los que Friburgo de Brisgovia fue una idílica ciudad estudiantil en plena Selva Negra llegaron abruptamente a su fin con el caso de Hussein K. Este joven refugiado reconoció tras su arresto haber estrangulado a la joven estudiante de medicina Maria Ladenburger hasta que esta perdió el conocimiento, haberla violado y posteriormente haberla dejado ahogarse en el río Dreisam. El caso conmocionó a la población local, pues en esta ciudad abierta al mundo son muchos los que se volcaron con la bienvenida y la integración de los refugiados. A partir de ahí se desencadenó un debate a veces cargado de odio sobre los excesos de violencia por parte de jóvenes migrantes, así como sobre los déficits de la integración.

Sentencia: cadena perpetua y posterior reclusión en cárcel de seguridad

No parece sorprendente pues que la sentencia del Tribunal Regional de Friburgo haya tenido trascendencia en todo el país. La sentencia llegó el jueves: los jueces declararon a Hussein K. culpable de asesinato y violación agravada, imponiéndole como pena la cadena perpetua (que en Alemania implica 15 años de cárcel) y la posterior reclusión en una cárcel de seguridad, de por vida. El tribunal rechazó el final anticipado de la pena tras los 15 años de encarcelamiento por la gravedad del crimen. Los asistentes en la sala de audiencias aplaudieron la imposición de la pena máxima.

La edad del acusado era un elemento central, pues inicialmente mintió alegando que era menor de edad. También engañó respecto a su país de origen, ya que siempre indicó que procedía de Afganistán, pero vino sin papeles. De esa manera pudo ocultar sus antecedentes de delitos sexuales en Grecia.

Antecedentes criminales en Grecia

El caso de Hussein K. revela muchas grietas, especialmente en relación con las deficiencias del sistema de asilo europeo. Todo empezó en 2013, cuando Hussein K. vino a Europa. En Grecia se presentó como un afgano menor de edad y vivió durante un tiempo de forma irregular en Corfu. Fue entonces cuando empujó a una estudiante por un acantilado. La mujer sobrevivió pero sufrió graves daños. En febrero de 2014 fue condenado a 14 años de prisión por intento de asesinato. Pero la saturación de las prisiones griegas a raíz de la severa crisis económica y migratoria hizo que lo liberaran prematuramente meses después. En noviembre de 2015 se marchó a Friburgo, donde presentó una solicitud de asilo, declarándose menor de edad. No presentó papeles, lo cual impidió a las autoridades alemanas poder comprobar sus antecedentes penales. Desde entonces Hussen K. vivía con una familia de acogida y era custodiado por la Oficina Federal de la Juventud.

Homenaje a Maria Ladenburger en Friburgo

En octubre de 2016 se encontró en Friburgo el cadáver de una joven estudiante de 19 años, posteriormente identificada como Maria Ladenburger. Había sido estrangulada, violada y ahogada en el río Dreisam. Dos meses después del crimen, la policía detuvo a Hussein K. como sospechoso, quien alegó tener 17 años para ser juzgado conforme al Derecho de menores. Varios peritos de edad pusieron esto en duda y apuntaron a que el acusado tenía como mínimo 22 años.

Boris Palmer: "Evidentemente hay un riesgo específico"

Aunque la sentencia parece haber resuelto el caso de asesinato, el tema no está cerrado. El caso de Hussein K. ha alentado a los críticos con la política de refugiados de la canciller alemana, Angela Merkel (CDU). Pese a ello, en vista de los datos de la Oficina Federal para el Crimen, la criminalidad violenta no puede describirse como un fenómeno masivo. Según el informe "Criminalidad en el contexto de la inmigración", en los primeros nueve meses del año pasado, únicamente el 0,16 por ciento de los delitos cometidos por inmigrantes supusieron un riesgo para la integridad física de las víctimas.

El político de Los Verdes Boris Palmer

Boris Palmer, primer alcalde de la también ciudad universitaria de Tubinga, al noreste de Friburgo, pide que se vuelva a un debate basado en hechos. "Hasta ahora este no ha sido posible, pues ha sido secuestrado por los extremos", lamenta Palmer en una entrevista con DW. Mientras que unos se amparan en que estos delitos son generalizables, otros solo quieren hablar de casos aislados, critica este político ecologista. "Creo que ambos polos se equivocan". Subraya que ambas posturas extremas no pasarían una revisión factual. Así, las estadísticas oficiales como la anteriormente citada muestra que la cifra porcentual de migrantes que cometen delitos como violaciones es verdaderamente reducida. "Ello impide hacer una generalización", afirma Palmer. Y, al mismo tiempo, los numerosos incidentes no permiten negar que exista un "riesgo específico" por parte de jóvenes migrantes no acompañados.

Los padres de la estudiante asesinada crean una fundación

La reacción de los padres de la joven estudiante asesinada, Maria Ladenburger, da esperanzas de que el círculo de polarización, odio y violencia pueda romperse. El mismo día que se dio a conocer la sentencia hicieron pública la creación de una fundación en memoria de su hija. La Fundación Maria Ladenburger (Maria-Ladenburger-Stiftung) pretende apoyar a estudiantes con discapacidad o que padezcan alguna enfermedad. El patrimonio inicial de 100.000 euros fue reunido en parte con la ayuda de la asociación de alumnos de la Universidad de Friburgo. Además, la organización buscará facilitar la integración del alumnado extranjero de este centro educativo. Ello pretenderá "dejar un signo de humanidad", subrayaron los progenitores, Friederike y Clemens Ladenburger.

Autor: Richard A. Fuchs (EAL/VT)

