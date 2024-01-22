Vera Friedrich

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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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德国温斯多夫苏军总部旧址的列宁雕像

列宁 - 是狂热分子，还是革命家？

列宁 - 是狂热分子，还是革命家？

今年1月21日是列宁去世一百周年的日子。对于他的历史地位，各方立场可谓针锋相对，有人对他顶礼膜拜，也有人对他恨之入骨。例如，俄罗斯总统普京认为，列宁是葬送了强大俄罗斯帝国的罪魁祸首。
社会2024年1月22日
Panzer am Sowjetischen Ehrenmal

前苏联战争纪场馆在德国不再受欢迎？

前苏联战争纪场馆在德国不再受欢迎？

德国有义务尊重和维护前苏联的纪念场所。但是，自俄罗斯入侵乌克兰战争爆发，它们日益成为争议对象。
历史2022年5月15日
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