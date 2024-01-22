You need to enable JavaScript to run this app.
跳转至内容
跳转至主菜单
跳转到更多DW网站
最新视频
地区
中国
德国
台湾
欧洲
香港
亚洲
主题
人权
新闻自由
法治国家
气候环境
分类
政治
经济
文化
科技创新
电视直播节目
最新视频
焦点
德中关系
全景观看“习马会”
俄罗斯入侵乌克兰
繁
Vera Friedrich
跳转至下一栏 Vera Friedrich 的更多报道
Vera Friedrich 的更多报道
列宁 - 是狂热分子，还是革命家？
列宁 - 是狂热分子，还是革命家？
今年1月21日是列宁去世一百周年的日子。对于他的历史地位，各方立场可谓针锋相对，有人对他顶礼膜拜，也有人对他恨之入骨。例如，俄罗斯总统普京认为，列宁是葬送了强大俄罗斯帝国的罪魁祸首。
社会
2024年1月22日
2024年1月22日
前苏联战争纪场馆在德国不再受欢迎？
前苏联战争纪场馆在德国不再受欢迎？
德国有义务尊重和维护前苏联的纪念场所。但是，自俄罗斯入侵乌克兰战争爆发，它们日益成为争议对象。
历史
2022年5月15日
2022年5月15日
前往首页