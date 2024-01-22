Vera Friedrich

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列寧 - 是狂熱分子，還是革命家？
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今年1月21日是列寧去世一百周年的日子。對於他的歷史地位，各方立場可謂針鋒相對，有人對他頂禮膜拜，也有人對他恨之入骨。例如，俄羅斯總統普丁認為，列寧是葬送了強大俄羅斯帝國的罪魁禍首。
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2024年1月22日
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前蘇聯戰爭紀場館在德國不再受歡迎？
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德國有義務尊重和維護前蘇聯的紀念場所。但是，自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，它們日益成為爭議對象。
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2022年5月15日
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