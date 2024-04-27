TikTok被迫“分家” 谁可能接盘？

美国总统拜登已签署TikTok剥离法案，要求字节跳动出售TikTok在美业务。DW研究了TikTok出售的可能性、谁有财力收购，以及收购这样一家社交媒体会遇到哪些障碍。

（德国之声中文网）TikTok面临出售命运：它是全球最成功的社媒平台之一，在 140个国家拥有10亿用户，在美业务利润丰厚。

对于有野心又有资金的买家而已，这听起来是一笔不错的交易。但TikTok不仅是普通的短视频分享应用，还是一种改变社交媒体和人与人交流方式的现象。

美国对国家安全的担忧已增加了事情的难度，再加上对中国的保护主义态度以及不满情绪，美国国会正迅速采取行动迫使该公司做出决定。

美国国会控制了局面？

美国政府如今不仅将TikTok视为一个娱乐平台，它还是一个也可用于宣传的新闻和信息平台。美国一直对传统媒体如广播或有线电视台的外国所有权施加限制；对决策者而言，对 TikTok 的限制是21世纪的必然结果。

本周三（4月24日），美国总统拜登签署了一项旨在强制TikTok 改变所有权的法案，此前美国参议院以压倒性多出通过了该法案。TikTok可能正在等待能拯救其美国业务的骑士。但可供选择的买家并不多，而马斯克（Elon Musk）已经忙于改造社媒平台X（前身为推特）。他们还能求助于谁？如果TikTok无法出售，1.7亿美国用户又将何去何从？

60秒回顾TikTok历史

这并不是TikTok第一次可能被出售。早在2020年，时任美国总统特朗普就曾试图通过行政命令迫使中国母公司字节跳动将TikTok出售给美国买家。

TikTok与甲骨文公司（Oracle）原本已接近达成协议，但最终并未成功，试图阻止TikTok进入应用商店的努力也以失败告终。自此之后，TikTok开始不遗余力地从 字节跳动服务器上删除美国用户的数据，并将所有信息转移到美国服务器上，此举被称为 “德克萨斯计划”。理论上，此举应能防止数据受到中国的监控。

许多专家在研究了所有证据后，对是否存在真正的安全威胁表示怀疑。尽管如此，许多美国政客和政府情报与安全机构似乎仍不满意，还想更上一层楼。

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谁会想收购TikTok？

有鉴于此，无论是全面收购TikTok或仅买下美国业务，都不会是一笔普通的商业交易。这将是一个地缘政治雷区。字节跳动是否仍然是在背后发号施令的大股东？谁来运营和更新其强大的算法？

亚特兰大佐治亚理工学院网络安全专家穆勒（Milton Mueller）认为，出售“理论上是可行的，但实际上极为复杂且不太可能”。他补充说：“中国政府可能不会允许这种情况发生，而且出售一个全球互联社交媒体服务的‘一部分’到底意味着什么，以及能够获得什么利益都不清楚。”

字节跳动似乎已经做好了打官司的准备。中国政府则一直保持克制。但他们可能会试图通过对该应用背后的技术实施出口禁令来阻止出售。如果没有其算法，TikTok 的吸引力将会大打折扣。

除此之外，很难对像应用程序这样自由流动的东西设置边界和阻止访问。应用商店必须阻止所有新的下载，并阻止已经拥有该应用的用户进行更新。

此外，美国限期TikTok“分家”的时间很紧迫。穆勒近期曾与TikTok相关人员交谈，他们表示，从技术或运营角度看，在如此短的时间内不可能完成剥离工作。他们将有六个月的时间，“而从另一家中国公司剥离 Grindr 则需要一年的时间，”他说。

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庞大的项目

挑战层层叠加。美国的任何禁令都肯定会引发对宪法第一修正案的挑战。穆勒指出：“言论自由受限的将是美国用户，而不是外国人或中国政府。”

其次价格。一些分析师认为，尽管 TikTok 在美国遭遇种种困难，其业务仍有可能以超过500亿美元价格出售。只有苹果、亚马逊、谷歌、Meta、微软或 Netflix等少数几家公司有能力花费这么多资金。上述部分公司因拥有过多重要技术，可能成为反垄断官员的关注对象。

或者，TikTok可以全部或部分分拆为独立上市公司。美国国私募股权巨头也可能介入。

在美国众议院3月的投票后，美国前财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）表示，他正在努力组建一个投资者团队来收购该公司，但没有公布任何细节。讽刺的是，姆努钦四年前还是特朗普的内阁成员时，也参与了推动出售TikTok。

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无关应用程序本身

穆勒表示，最终这与良好业务或国家安全都无关。“它是更广泛的美中力量竞争中的一个棋子，也是出于象征性的原因而被利用。”

“将商业社交应用程序等同于间谍活动，并称TikTok的新加坡首席执行官是中国共产党的代理人，这显然是不准确的”，但这个说法对共和党人和民主党人都很有吸引力，“他们认为美国正在与中国竞争，以保持美国的霸权地位”。

强制出售所有权也会开创一个危险的先例，其他国家的政府可能会利用这个先例来对付美国的社交媒体公司。

穆勒预计，这种数字保护主义最终会导致 “社交媒体市场的竞争和创新减少”。下一个国家安全威胁总会出现。也许是中国制造的电动汽车或电池系统？报复可能永无止境。

有人对收购感兴趣吗？

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