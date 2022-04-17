NASA局长发警告：小心中国占领月球

（德国之声中文网）美国国家航空航天局（NASA）局长比尔·尼尔森（Bill Nelson）针对中国航天计划发出警告，接受德国《图片报》采访时他表示：“中国可能登陆月球并说 '现在这是我们的了，你们别过来。'我们应该对此感到担忧。”

他还补充说，中国的太空计划是一个“军事太空计划”，和美国的“阿耳忒弥斯”计划不同，中国不愿意分享他们研究成果，也不愿分享月球。“又出现了一场太空竞赛--这一次的对手是中国”。

“阿耳忒弥斯”是美国的重返月球计划，被选入登月名单的还包括一名女性和非白人航天员，最早在2025年实施。

中国正在积极展开探月计划，希望能够成功载人登月。“嫦娥五号”飞船曾携带月球表面土石样本成功返回地球。计划中，中国到2030年将在月球上建立永久性基地，该基地可与俄罗斯共同建设和运营。

《图片报》本周六（7月2日）发表了这篇标题为“NASA局长警告：中国想占领月球”的采访。当被问及中国可能在太空中追求什么军事目标时，尼尔森反问说："你觉得中国空间站的任务会是什么？他们在那里学习如何摧毁别人的卫星。" 此外他还指出中国偷窃："中国的确不错。但这也是因为他们偷了别人的创意和技术。"

中国雄心勃勃的太空计划近年来明显提速，实现了月球车探索月球背面、无人探测器软著陆火星、月球采样返回等一系列标志性成就。中国的航天项目由军方管理，美国因此将中国排除于国际空间站之外。现在，中国也有借助"天宫"空间站开展国际合作的计划。

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（法新社，美联社等）



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