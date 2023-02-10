NASA发射北美上空污染排放监测仪

（德国之声中文网）周五（4月7日），一枚 SpaceX 猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州成功发射，搭载了可以追踪北美上空的空气污染的美国宇航局（NASA）最新设备。

这个名为对流层污染排放监测仪(TEMPO)的设备将使科学家能够比以往更全面地监测太空中的空气污染物及其排放源。

根据 NASA TEMPO 项目经理多尔蒂（Kevin Daugherty）的说法，该仪器将在白天每小时一次测量整个北美地区的污染和空气质量，"从波多黎各一直到加拿大的焦油砂"。

这些数据将供美国环境保护署 (EPA)、美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 以及其他负责处理大气污染的机构使用。

TEMPO有何特别之处？

"TEMPO任务不仅仅是研究污染--它的目的是改善地球上所有人的生活，"美国宇航局局长尼尔森（Bill Nelson）在一份声明中说。

"通过监测从交通高峰时段到森林火灾及火山污染等所有影响，美国宇航局所得数据将有助于改善北美的空气质量并保护我们的星球。"他说。

TEMPO的一个独特之处在于，它将被安置在地球静止轨道上的Intelsat通信卫星上，其大小与一台洗衣机差不多，并被描述为太空中的化学实验室。

现有的污染监测卫星处于低地球轨道，这意味着它们只能在每天的固定时间提供一次观测。

TEMPO能够测量低至4 平方英里（10 平方公里）或相邻地区的大气污染。

SpaceX 猎鹰 9 号火箭4月7日从佛罗里达州成功发射，搭载了对流层污染排放监测仪(TEMPO)

"地球静止轨道是气象卫星和通信卫星的共同轨道，但此前还没有测量大气的空气质量仪器。" 哈佛-史密松森天体物理中心的大气物理学家诺兰（Caroline Nowlan）向法新社解释说。

在赤道上空 22,236 英里（35,786 公里）的地球静止轨道上，TEMPO 将与地球的自转相一致，这意味着它将始终停留在同一位置--北美上空。

"TEMPO 的伟大之处在于，我们将首次能够对北美进行每小时测量，因此只要太阳照常升起，我们就能看到一整天发生的事情。"诺兰说。

TEMPO 将有多种用途，从测量各种污染物的水平到提供空气质量预报以及帮助制定排放控制策略。

大气监测数据将对公众开放

根据美国肺脏协会的数据，超过 40% 的美国人口（即 1.37 亿人）生活在颗粒物污染或臭氧非健康状态的地方，空气污染是每年约 60,000 人过早死亡的罪魁祸首。

TEMPO 追踪的污染物包括化石燃料燃烧产生的二氧化氮、甲醛和臭氧。

这些数据将在线提供给公众，人人都可以监测当地的空气质量信息。

多尔蒂表示，TEMPO 将在 5 月底或 6 月初启动，并在 10 月开始生成数据，但要到明年 4 月才会向公众公开。

（法新社等）

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