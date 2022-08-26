Meta称阻止了中国、俄罗斯的假信息行动

（德国之声中文网）脸书（Facebook）和Instagram的母公司Meta集团周二（9月27日）表示，他们阻止了一个来自中国的网络行动，该行动通过冒充美国人，在热门议题上站队以影响即将到来的美国中期选举。

Meta全球威胁情报负责人尼莫（Ben Nimmo）在一场新闻发布会上表示，这是Meta在美国国会中期选举前阻止的首个中国组织的聚焦美国政治的行动。他说：「尽管规模不大，但这是一个重要转变，这就是为什么应该对此保持高度警惕。」

以争议话题引发讨论

Meta称仅能确定该行动源于中国，但无法确定中国政府是否牵涉在内。 Meta在一份报告中指出，该行动在脸书、Instagram和推特上透过假账户，就堕胎和枪支管制等争议话题发表了正反方的意见。尼莫说：「他们似乎利用美国的热点议题作为政治讨论的窗口，假装成美国人。」

根据Meta的调查结果，该行动涉及81个脸书账户和少量几个Instagram账户，但在被封杀之前只吸引了少量网友参与。 Meta补充：「这些账户大多维持轮班模式，与中国时间的朝九晚五、周一至周五的上班日吻合。这意味着，这些帐号主要是在美国人睡觉的时候发布消息。」

女性的堕胎权在美国是个敏感的话题

假冒正规新闻网站

除了来自中国的假帐号之外，Meta还破获了一个似乎是由俄罗斯发起、与乌俄战争有关的大型虚假信息行动。 Meta称，这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，该公司所见过最大规模、最复杂的俄罗斯政治宣传行动。 Meta在该行动接触大量受众之前就发现并将其中止。

消息指出，此事涉及60多个假冒正规新闻平台的网站，包括英国的《卫报》和德国的《明镜周刊》。然而，这些假网站上只显示关于俄罗斯的政治宣传和虚假信息。总计超过1600个脸书假账户被用来向德国、意大利、法国、英国和乌克兰的受众传播这些亲俄的宣传信息，以削弱国际社会对于乌克兰的支持。

俄罗斯驻外使馆分享假信息

研究人员表示，他们无法直接将该网络的行为归咎于俄罗斯政府。但Meta的威胁破坏部门总监阿格拉诺维奇（David Agranovich）说：「有几次，该行动的内容还被俄罗斯驻欧洲和亚洲国家的大使馆官方脸书分享了。」阿格拉诺维奇认为，该行动依赖于复杂的战术，包括使用多种语言和精心构建的冒牌网站。

该网络行动最初是由德国的调查记者注意到的。当Meta开始调查时，已经有许多假账户被脸书的系统识别并删除了，当该行动的脸书页面被停用时，已经累积了数千人关注。

（美联社、法新社）

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