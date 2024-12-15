Meta将向特朗普就职基金捐款100万美元

因曾遭脸书封禁账户，美国候任总统特朗普同脸书及其总裁扎克伯格的关系一直相当紧张。但随着总统就职仪式的临近，双方的互动似乎变得相当频繁。

（德国之声中文网）社媒平台Meta发言人致函路透社证实，该公司将向特朗普总统就职仪式基金会捐赠一百万美元。率先报道这一消息《华尔街日报》的称，此次捐款并不符合Meta公司及其总裁扎克伯格迄今为止的一贯做法。



在现任总统拜登宣布退选、哈里斯成为民主党总统候选人之前，扎克伯格接受媒体采访时曾表示，他拒绝对特朗普或拜登任何一方提供支持。



不过，亿万富翁扎克伯格后来也尝试向保守派选民示好，7月13日，特朗普总统遭遇未遂刺杀事件后，扎克伯格曾表示：“这是我人生中所遇到的、最艰难的事情。”

《纽约时报》此前曾报道称，大选结束之后，扎克伯格曾同特朗普举行过会晤。该报称，这是扎克伯格试图同特朗普建立良好关系的最新尝试。

脸书私人账户被解禁后，特朗普发帖写道：我回来了。 图像来源: Facebook/AP/picture alliance

2020年美国总统大选后，特朗普同Meta公司的关系一度极为紧张。特朗普指责Meta在2020年选举期间，肆意删除对拜登不利的消息。特朗普还批评扎克伯格向拜登提供竞选设施和捐款。

2021年1月“冲击国会事件”发生之后，Meta公司封禁特朗普的脸书和Instagram账户两年之久。

(路透社）

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