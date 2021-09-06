K-Pop：“韩流”在德国也风靡

（德国之声中文网）韩国是全球增长最快的音乐市场之一，很大程度上和K-Pop在国际上风行有关，它每年为韩国带来数十亿欧元进项。韩国流行乐成功如此，很大原因在于社交媒体和网络上的粉丝群体。德国也不例外：越来越多的德国人热衷于韩国流行音乐。那么，到底是什么让他们如此着迷？

乐趣和群体归属感

梅丽莎·恩杜瓦(Melissa Ndugwa)激动表示，"K-Pop就是给我带来快乐"。这位21岁的年轻人是德国最大的K-Pop粉丝社群K-Fusion娱乐公司的联合创办人。是什么使她对K-pop倾心？她说："一边听着音乐，一边练习舞姿，然后和别人一起跳，让我开心得不得了。"共舞不仅是歌迷们喜爱的活动，而且就是K-Pop的核心部分。在K-pop，偶像们--韩国流行明星们的称呼--的舞蹈至少和音乐一样重要。K-pop成功的秘诀在于：朗朗上口的曲调、精湛的编舞和华美的明星形象。

NCT Dream在法兰克福的KPOP.FLEX 音乐节亮相

德国K-Pop重镇：法兰克福

在众多粉丝眼里，K-Pop明星乃是榜样，他们的装扮是粉丝追求的理想外形。一些年来，韩国的美容和护理产品在德国火爆，多个城市开设有提供韩国化妆品和皮肤护理的沙龙。其中就有美因河畔法兰克福。该市拥有德国最大的韩国社区。现在，它已成为K-Pop的德国重镇。

2022年5月，欧洲第一个大型K-Pop音乐节"KPop.Flex"便在这个德国中部城市举行，吸引了7万名观众。Monsta X、Mamamoo和NCT Dream这样的大明星纷纷驾到。韩国私营电视和电台--首尔广播系统（SBS）也参与了组织工作。显然，韩国人预感到了，德国可能成为一个有利可图的市场。

K-Pop舞蹈团体Shapgang的领队Kocky B指出，"实际上，与美国、亚洲和其它欧洲国家相比，德国的K-Pop社区本来还小。但今年以来明显有了大变化。有了更多韩国艺人的演唱会。而欧洲还从未有过像法兰克福举办的这样的音乐节。"有12名成员的Shapgang舞蹈队来自法兰克福，参加各类比赛、在TikTok上献艺，不仅表演翻唱版本，而且还跳自己的编舞。

要求完美

Kocky B说，她对K-Pop的迷恋源于聚焦视觉、舞蹈、以及多姿多彩和别出心裁的编排，这是其与西方流行音乐不同的地方。她指出："最初，很少有人知道K-Pop。它舞蹈圈里是被嘲笑的。现在发生了很大变化，因为，K-Pop产业为舞蹈演员提供了好多工作机会。人们意识到了，这个市场有多重要。许多西方舞蹈家受聘于K-Pop品牌，为他们编舞。"

K-Pop舞蹈中，明星们动作完美一致，而且是20多人同时做到，体现了同步、团队精神以及追求完美。这一特点也适用于音乐。正如德国流行文化杂志《K*bang Magazin》编辑主任奥皮茨（Isabelle Opitz）所称："音乐本身制作水平很高。词作者常来自欧洲地区。作为一个粉丝，你从一开始就知道你会得到什么。"

社交媒体的核心作用

奥皮茨认为，K-Pop之所以如此成功，还因为它提供了多样的互动可能性。粉丝们可在网络上观赏每一个音乐视频，每一次采访，从而对各个团体成员获得充分了解。他指出，另外，许多偶像出演系列剧或电影，在社交媒体上的交流有成熟全面的规范。他说："通过Spotify和YouTube这样的平台以及Twitter这样的社交网络，K-Pop已经变得更加容易接近，社区更加网络化。即使你和K-Pop一点关系都没有，YouTube也会向你推荐内容。" 奥皮茨称，如今，每个德国学校里都有人听K-Pop。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Blackpink 4人女团Blackpink不仅在亚洲有着极高的人气，在全球各地都拥有大批粉丝，是世界上最受欢迎的女子乐团。她们的一首单曲 "Kill This Love "打破了YouTube的记录：这首歌的MV在24小时内点击量接近6000万次。其中一名成员Lisa是泰国人，她近几年也进军中国市场，曾在综艺节目《青春有你(第二季)》当导师。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 防弹少年（BTS） 韩国男团防弹少年团无疑是最知名的一个K-pop组合。美国知名音乐杂志《Billboard》发布的衡量艺人在全球社交网络中受欢迎程度的 “Social 50 ”榜单中，他们已经连续多年占据第一。不过这个团队最近陷入“辱华”争议，队长RM在一次得奖感言中的发言提及朝鲜战争中的美韩人民遭受的苦难而遭到中国网友谴责。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 EXO 美国《Billboard》杂志“Social 50 ”的榜单中，EXO的排名紧追防弹少年团。这个组合最初有12名成员，其中包括吴亦凡、鹿晗、黄子韬和张艺兴。2014年，吴亦凡与鹿晗指责SM公司不公平，培训方式会导致出现健康问题。公司否认指控，几名中国成员先后离开，选择回国发展。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 车仁河 被称为“K-Pop”的韩国流行音乐不仅在本土取得成功，在全球各地都受到追捧。不过，行业的竞争残酷激烈。2019年，韩国女团KARA成员具荷拉（Goo Hara）结束了自己的生命，年仅28岁。另外一名25岁的女歌手崔雪莉也自杀身亡。去年12月，年轻歌手兼演员车仁河（Cha In-ha）被发现死在韩国首都首尔的家中，他之前是“Surprise U”的成员。一系列死亡案件给韩国流行音乐蒙上了阴影。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 GOT7 2014年，韩国7人男子组合GOT7凭借出道发行的首张韩语迷你专辑《Got It?》登上美国Billboard世界专辑榜第一名，此后推出的歌曲也成绩不俗。其中一名成员王嘉尔凭借在中国的综艺节目中的精彩表现吸引了大批粉丝，也让GOT7在中国提高了知名度。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Stray Kids 2017年韩国推出练习生出道节目Stray Kids，通过节目产生新一代男团。最终确定参加节目的9位练习生全部获得出道资格，组成同名男团。去年他们在欧洲巡演的时候曾经在柏林登台演出。因为韩国的练习生选拔出道节目十分成功，中国近两年也借鉴而推出了《偶像练习生》，《创造101》，《乘风破浪的姐姐》等大火的选秀综艺。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 MONSTA X MONSTA X 也是从偶像团真人选秀节目中诞生的。2015年成团，不过团体的一名核心成员元浩(申浩锡)由于债务纠纷和被曝光吸食大麻，与公司解约。目前男团由6人组成。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 NCT NCT是2016年出道的大型男团，NCT是Neo Culture Technology新文化技术的缩写，目前有21个成员，分为4个小队，目前最成功的小队是NCT 127，这个小组去年在纽约参加了美国传统的大规模感恩节庆典'Macy's Thanksgiving Day Parade’，并取得成功。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Seventeen Seventeen也是一个成员众多的人气男团，共有13人。为什么明明13名成员但是队名却叫“SEVENTEEN”呢？它代表13名成员+ 3个分队+ 1个团体= 17，其中3个分队分别为嘻哈队、表演队、主唱队。

十个风靡全球的韩流K-POP的天团 Big Bang 成立多年的Big Bang男团无疑是史上最成功的一个K-Pop团体。《Bang Bang Bang》，《Fantastic Baby》等不少热曲在全球各地广受欢迎。这个男团也被认为是他们将韩流音乐K-Pop送上国际舞台。不过团队成员去年爆出丑闻，胜利（本名李昇炫）陷入性招待丑闻，并引出财界政界人士官商勾结、警察包庇等一系列丑闻。之后胜利宣布退出娱乐圈，Big Bang成员变为4人。另外一名成员TOP2017年也曾被曝光吸毒。经历了种种丑闻的Big Bang光芒已不复当年。 作者: Bettina Baumann



当然，成功的背后也有暗面。K-Pop是一种激烈市场竞争下的产品，乐队由娱乐公司组建，年轻人签下合约并受专门培训，训练强度很大、内容不乏争议。过关者方能在团队得到一个位置。

成功的代价很高：人们一再听说存在着不准偶像公开恋爱关系的禁言合同，流传着关于明星厌食、甚至自杀的消息。

恩杜瓦说："和过去相比，社会已更关注这个行业的现实。"偶像们仍然是榜样，但已不再像以前那样被捧入云端。她指出，"在K-pop明星圈，如某偶像和他人约会，那就是丑闻一桩。有的明星因此被人蔑视，不得不结束自己的职业生涯。可他们也只是人啊。"

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