Julian Ryall

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纹身艺术在日本：如何走出黑社会阴影？
纹身艺术在日本：如何走出黑社会阴影？
日本纹身艺术家表示，他们的艺术经常被人误解，并与黑帮、黑道联系在一起。纹身者经常被禁止进入公共浴场，还不允许参军。但是，情况正在发生改变。
文化
2023年7月16日
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福岛核事故11年之后 日本有意回归核能发电
福岛核事故11年之后 日本有意回归核能发电
由于能源价格上涨以及能源安全受到威胁，日本政府正在制定重返核能的计划，内容包括延长现役核反应堆的使用期限以及建造采用新型技术的核电站。
自然与环境
2022年9月4日
2022年9月4日
韩国站队美国？萨德问题难解
韩国站队美国？萨德问题难解
首尔坚称，部署萨德系统是为了保护国家免受朝鲜的威胁。不过，北京却表示，萨德明显损害中国的战略安全利益。一些专家认为韩国在迎合美国的需要，因此，中韩之间心结难解。
政治
2022年8月28日
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美韩军演将加剧亚洲紧张局势？
美韩军演将加剧亚洲紧张局势？
在中国与俄罗斯积极展示军事实力的同时，首尔和华盛顿放弃了缓和对平壤关系的政策，举行四年来最大规模的联合军演。此举是否会加剧亚洲紧张局势？专家指出，军演的时间点距离佩洛西访台不到三周，中国不会忽略其重要性。
政治
2022年8月20日
2022年8月20日
韩国重返核电的温暖怀抱
韩国重返核电的温暖怀抱
韩国总统尹锡悦着意大力推进韩国核能工业发展，这与前任文在寅时期推行的“去核电”政策背道而驰。不过这一政策转变在韩国国内并非只遭遇批评之声。
自然与环境
2022年7月10日
2022年7月10日
校服一致发型统一：日本中小学难与传统断舍离
校服一致发型统一：日本中小学难与传统断舍离
日本当代中小学仍对学生的服装和发式有着严格的规定。专家认为，这些源于明治维新时代的传统，很难在短期内根除。
社会
2022年6月19日
2022年6月19日
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