You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
Julian Ryall
跳轉至下一欄 Julian Ryall 的更多報導
Julian Ryall 的更多報導
紋身藝術在日本：如何走出黑社會陰影？
紋身藝術在日本：如何走出黑社會陰影？
日本紋身藝術家表示，他們的藝術經常被人誤解，並與黑幫、黑道聯繫在一起。紋身者經常被禁止進入公共浴場，還不允許參軍。但是，情況正在發生改變。
文化
2023年7月16日
2023年7月16日
福島核事故11年之後 日本有意回歸核能發電
福島核事故11年之後 日本有意回歸核能發電
由於能源價格上漲以及能源安全受到威脅，日本政府正在制定重返核能的計劃，內容包括延長現役核反應堆的使用期限以及建造採用新型技術的核電站。
自然與環境
2022年9月4日
2022年9月4日
韓國站隊美國？薩德問題難解
韓國站隊美國？薩德問題難解
首爾堅稱，部署薩德系統是為了保護國家免受北韓的威脅。不過，北京卻表示，薩德明顯損害中國的戰略安全利益。一些專家認為韓國在迎合美國的需要，因此，中韓之間心結難解。
政治
2022年8月28日
2022年8月28日
美韓軍演將加劇亞洲緊張局勢？
美韓軍演將加劇亞洲緊張局勢？
在中國與俄羅斯積極展示軍事實力的同時，首爾和華盛頓放棄了緩和對平壤關係的政策，舉行四年來最大規模的聯合軍演。此舉是否會加劇亞洲緊張局勢？專家指出，軍演的時間點距離佩洛西訪台不到三周，中國不會忽略其重要性。
政治
2022年8月20日
2022年8月20日
韓國重返核電的溫暖懷抱
韓國重返核電的溫暖懷抱
韓國總統尹錫悅著意大力推進韓國核能工業發展，這與前任文在寅時期推行的「去核電」政策背道而馳。不過這一政策轉變在韓國國內並非只遭遇批評之聲。
自然與環境
2022年7月10日
2022年7月10日
校服一致髮型統一：日本中小學難與傳統斷舍離
校服一致髮型統一：日本中小學難與傳統斷舍離
日本當代中小學仍對學生的服裝和發式有著嚴格的規定。專家認為，這些源於明治維新時代的傳統，很難在短期內根除。
社會
2022年6月19日
2022年6月19日
顯示更多
前往首頁