IS在德国头号支持者被判重刑

（德国之声中文网）策勒（Celle）高等州法院判处这名伊斯兰国在德首席招募者10年半徒刑，罪名是参加外国恐怖组织、协助和教唆从事严重危害国家的暴力行为、资助恐怖主义。法官指出，事实证明，这名出生于伊拉克的男子是一伊斯兰网络的头目，该网络诱导年轻人激进化，招募他们作为新兵在海外为 "伊斯兰国"恐怖主义民兵作战。法院的判决低于联邦检方的量刑。检方要求对原名阿赫迈德·阿卜杜拉齐兹·阿卜杜拉·A.（Ahmad Abdulaziz Abdullah A.）的这位被告处以11年半徒刑。

审判案始于2017

联邦检察院称，现年37岁的阿布·瓦拉是极端组织伊斯兰国民兵的某种代表人物，伊斯兰国民兵在叙利亚及伊拉克的势力达到顶峰时，他与该组织要员之间保持着密切联系。而阿卜杜勒-阿齐兹-阿卜杜拉-A.的辩护律师则称，即使经过旷日持久的求证，相关指控也被证明缺乏根据，因此，被告应予无罪释放。

2016年，阿布·瓦拉及另４名萨拉菲派嫌疑人被捕。2017年9月，国家保护司法程序启动，他和另４名被告中的３人（33岁至54岁）出庭受审。联邦检察官要求对其中３人判处4年半到10年的监禁。第４名同案被告招供后，对其另行立案，2020年4月审判结束，获刑３年零３个月。

阿布·瓦拉何许人？

这个又名阿布·瓦拉的伊拉克籍男子到底是谁？2016年在柏林一圣诞市场杀死12人的恐怖分子阿尼斯-阿姆里（Anis Amri）也寻求接近他。多年间，他多次在后被取缔的希尔德斯海姆（Hildesheim ）"德国伊斯兰团体"(DIK)清真寺讲道，信徒们都认识他。但阿布·瓦拉也是一种网络现象，这个萨拉菲派教士使用了几乎所有网络渠道。

他的追随者可经由通讯软件 telegram 与他交往，他有自己的 "Abu Walaa应用，提供直线联系"，他还在YouTube上有自己的频道。在他的脸书账号上，自称的"谢赫·阿布·瓦拉"（Sheikh Abu Walaa）承诺提供 "劝告、先知圣训、朗诵和课程信息"。不过，该网站不仅介绍这位教士提供的阿拉伯语课程的细节，而且也传播他当年被捕的信息。

无面人

现年37岁的瓦拉并非第一次被控与恐怖分子有联系。相关信息甚至是来自德国萨拉菲派圈子，例如萨拉菲派教士福格尔（Pierre Vogel）。近年来，他曾多次公开谴责在西方的恐怖袭击行为，由此遭到伊斯兰国在德同情者的猛烈攻击。福格尔本人至今仍被认为是德国萨拉菲派的主要成员。

在其Youtube个人视频中，阿布·瓦拉通常不露真相。因此，也有人称他为无面人。视频常以宗教圣歌开始，然后，一名有长长黑须的男子挨着一张写字桌坐下，面前摊开一本祷书。在其视频“阿布·瓦拉答福格尔”上，他就对手的指控表态。他称，有人要同库法尔（异教徒）狼狈为奸，对乌玛（伊斯兰社区）背后捅刀。他说，他的支持者们更该自问的是，如何才能帮助叙、伊两国人民。

对阿布·瓦拉的指控亦基于他的一名亲信提供的信息。当局向此人保证予以保密。联邦检察院透露，在阿布·瓦拉眼里，这个人是 "叛徒"。2016年9月中旬，阿布·瓦拉曾借助网络信使服务呼吁杀死此类叛徒。

"伊斯兰国在德头号人物"

阿布·瓦拉从来都否认自己与伊斯兰国有关。当局的看法则全然不同，早知他是萨拉菲派的重要宣传者。2015年，北威州安全机构将他列入危险人物名单。在他被捕后，当局指出，在北威州和希尔德斯海姆两地的萨拉菲主义中心之间有着密切联系。

对他的起诉亦基于一名 "所谓的亲信提供的信息"。当局保障为此人保密。联邦检察院指出，在阿布·瓦拉眼里，此人是 "叛徒"。2016年9月中旬，阿布·瓦拉曾通过信使服务号召“处死”叛徒。

希尔德斯海姆和互联网：招募场所

2012年由 "德国伊斯兰教协会希尔德斯海姆分会 "建立的清真寺是阿布-瓦拉频繁出入之地，尤其受到联邦情报局的监控。

有消息称，至少有26名来自下萨克森州希尔德斯海姆或与该市有联系的青年前往阿拉伯战区。他们当中有不少人便是在那个清真寺中被激进化或被招募的。萨菲亚·S. （Safia S. ）就是其中一员。2016年2月，她在汉诺威主火车站持刀袭击一名联邦警察，后被判处6年未成年人徒刑。此前，她一直是该清真寺的常客。检方证人是尤素福·T.（Yusuf T.）。此人因2016年袭击埃森一座锡克教寺庙获刑7年，并在此后被称为 "寺庙炸弹"。系狱期间，这个年轻人曾叙述说，他正是被那个无面男子极端化的。

调查人员指出，阿布·瓦拉对年轻人有很大影响，是一个教化专家、灵魂捕手。在YouTube上，他的视频的点击率常过4万。在脸书上，他也有广大受众。

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