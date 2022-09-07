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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰
Deutsche Welle Gero Schließ
图像来源: DW/P.Henriksen

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战火中的片刻喘息:基辅K41夜店重新营业

战火中的片刻喘息:基辅K41夜店重新营业

K41是乌克兰最火爆的夜店之一。在俄乌战争爆发以前，这家Techno夜店曾经吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇业6个月后，K41重新开放户外空间。这家夜店还将筹集得来的资金全部用来援助他人。
时尚2022年9月7日01:52 分钟
Hannover Flüchtlinge in Sprachlernklasse

评论：德国不能这么讨论！

评论：德国不能这么讨论！

谁要求不会德语的孩子须接受学前教育，谁就是种族主义者了？德国之声记者Gero Schließ认为，围绕基民盟政治家林内曼（Carsten Linnemann）的争论是目前德国国内公共讨论粗鄙化的典型表现。
政治2019年8月18日
Symbolbild Homo-Ehe

LGBTI游客在德国有多安全？ 

LGBTI游客在德国有多安全？ 

有报道称，对于男女同性恋群体来说，柏林作为旅行目的地的吸引力大不如前。原因是针对同性恋的暴力行为有所增加。但并非所有人都认同这一看法。
社会2019年7月28日
Junge Menschen vor dem Reichstag in Berlin

德意志精神去哪儿了？

德意志精神去哪儿了？

守时、勤奋、成功—外国人这么看德国人。然而，德国之声专栏作者 Gero Schließ认为，现实可有所不同，至少在柏林是这样的。
文化2018年1月5日
Kolumne Berlin 24/7 Mond Gero Schließ

向往之地——超级月亮

向往之地——超级月亮

月亮，是令很多人向往的地方，德国之声专栏作者Gero Schließ也不例外。柏林一家研究月亮的新创企业唤起了他对童年的回忆，启发他幻想一个更美好的世界。
文化2017年2月5日
Berlin Fashion Week - Sportalm

时装4.0 柏林制造

时装4.0 柏林制造

跻身世界前列——柏林的俱乐部、画廊界毫不费力就做到了，而柏林的时装业却还没实现。而本台记者Gero Schließ认为，柏林的时装设计业潜藏着巨大潜力，完全有可能引发一场时装革命。
文化2017年2月5日
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