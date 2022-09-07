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Gero Schließ
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战火中的片刻喘息:基辅K41夜店重新营业
战火中的片刻喘息:基辅K41夜店重新营业
K41是乌克兰最火爆的夜店之一。在俄乌战争爆发以前，这家Techno夜店曾经吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇业6个月后，K41重新开放户外空间。这家夜店还将筹集得来的资金全部用来援助他人。
时尚
2022年9月7日
2022年9月7日
01:52 分钟
评论：德国不能这么讨论！
评论：德国不能这么讨论！
谁要求不会德语的孩子须接受学前教育，谁就是种族主义者了？德国之声记者Gero Schließ认为，围绕基民盟政治家林内曼（Carsten Linnemann）的争论是目前德国国内公共讨论粗鄙化的典型表现。
政治
2019年8月18日
2019年8月18日
LGBTI游客在德国有多安全？
LGBTI游客在德国有多安全？
有报道称，对于男女同性恋群体来说，柏林作为旅行目的地的吸引力大不如前。原因是针对同性恋的暴力行为有所增加。但并非所有人都认同这一看法。
社会
2019年7月28日
2019年7月28日
德意志精神去哪儿了？
德意志精神去哪儿了？
守时、勤奋、成功—外国人这么看德国人。然而，德国之声专栏作者 Gero Schließ认为，现实可有所不同，至少在柏林是这样的。
文化
2018年1月5日
2018年1月5日
向往之地——超级月亮
向往之地——超级月亮
月亮，是令很多人向往的地方，德国之声专栏作者Gero Schließ也不例外。柏林一家研究月亮的新创企业唤起了他对童年的回忆，启发他幻想一个更美好的世界。
文化
2017年2月5日
2017年2月5日
时装4.0 柏林制造
时装4.0 柏林制造
跻身世界前列——柏林的俱乐部、画廊界毫不费力就做到了，而柏林的时装业却还没实现。而本台记者Gero Schließ认为，柏林的时装设计业潜藏着巨大潜力，完全有可能引发一场时装革命。
文化
2017年2月5日
2017年2月5日
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