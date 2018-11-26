G20峰会：贸易战成焦点 特朗普唱主角

（德国之声中文网）迄今为止的第10次二十国集团峰会将在本周五（11月30日）和周六展开。本次峰会地点是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，这也是G20峰会首次在拉丁美洲进行。正面对国内财政危机困境的阿根廷总统马克里(Mauricio Macri)希望全球最为重要的二十个经济体能够关注南美洲所面临的迫切问题："我们必须明确表示，世界的公正缺口越来越大，而不是越来越小，而且是普遍现象。"而负责筹办本次峰会的东道国协调员德尔加多（Pedro Villagra Delgado）则表示，"我们要建立一个让所有人都受益的二十国集团"。在最近几个月里，德尔加多与其它19个国家的同僚一起为峰会进行准备工作。"有人会说，这是理所当然的事情。但如果仔细观察就会发现，情况并非如此。必须做出能够改善民众生活的决议。"二十国集团这次峰会的主要议题是：数字世界中的就业前景、教育、可持续发展和食品安全。

但是，具有多年外交资历的德尔加多深知，另一项议题，尤其是另一名总统-美国总统特朗普-才是主导布宜诺斯艾利斯峰会的关键人物。由于奉行"美国优先"的贸易政策，特朗普不但打击竞争对手中国，同时也针对欧盟和加拿大这样的盟友。惩罚性关税和贸易争端会削弱世界贸易，国际货币基金总裁拉加德在G20峰会前夕发出警告："（贸易战）肯定会对世界经济表现产生影响。在最糟糕的情况下，世界经济增长会下挫0.5%。这是我们的预估，其它所有关心贸易议题的人都赞同这一观点。"

特朗普与中国的"交易"

包括德国总理默克尔在内的多国领导人都计划在布宜诺斯艾利斯努力推进公平自由的全球贸易环境。从目前的局势看，这次G20峰会俨然是"特朗普孤军作战"的局面。不过，这位美国总统对此不会多加理会，而且他只在两天会期中的一天出席。对于特朗普而言，"美国优先"才是最重要的，正如他上周在感恩节假期前再次强调的那样。世界贸易组织和国际货币基金这样的国际机构，乃至二十国集团都被他视为累赘。特朗普试图利用布宜诺斯艾利斯峰会的机会，与中国国家主席习近平举行会晤。他希望与中国达成双边协议，并同时发出威胁："我们在处理中国问题上做的很好。中国非常希望达成协议。他们也许不会对你们说，但他们非常希望。如果我们无法达成协议，我还可以对2500亿美元商品征收关税。相信我，我会这么做的，因为已经掠夺我们国家太多年了。我不会允许发生这样的事情"，特朗普在华盛顿表示。

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峰会之外的峰会

欧盟委员会主席容克是否有机会与特朗普就美国对欧洲钢铁和汽车征收关税的事情进行协商，目前仍是未知数。今夏开始的跨大西洋谈判陷入僵局。容克拒绝美国的单边主义立场。"我不喜欢不顾及他人需求的单边主义。我始终是一个坚定的多边主义者"，容克今年9月在欧洲议会发表年度讲话时曾如此表示。

在二十国集团峰会期间，特朗普还计划与俄罗斯总统普京举行会晤。但外界目前还不确定，这场会议是否能够如期进行。美俄双方目前的争议焦点并非贸易，而是特朗普宣称要退出的《中导条约》。美国指责俄罗斯没有遵守协议，而克里姆林宫则驳斥这一说法。

非洲、教育、机会

除了欧盟外交官口中的"特朗普秀"之外，这次布宜诺斯艾利斯峰会上还会就如何为年轻人及就业者提供更好的教育展开讨论。去年德国担任二十国集团轮值主席期间曾将非洲作为重点。南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)表示，在汉堡签署的"非洲协议"获得巨大成功。他此前不久访问德国，并参与G20准备会议。拉马福萨对德国代表团表示："你们的体系运行良好，雇员、企业和国家互相合作，为我们打开了一扇可以观察的窗户。我们可以说，我们会加以学习。不过缺乏专业能力将会是一大挑战。我们国家极其缺乏专业人才。在这一方面，我们还可以从德国受教良多。 "

G20峰会筹办负责人德尔加多表示，专业人才培训不仅对于非洲，对于世界许多其它地方都有借鉴意义。"我们向20国集团展示南方视角，发展中国家的视角。因为我们依然是一个发展中国家。这才是我们的首要大事"。这一优先议题显然与特朗普的有所差异，德尔加多表示。

合作的义务

东道主阿根廷希望，尽管有特朗普这样的"搅局者"，代表世界80%经济总量的与会元首们还是能够再次团结一致。"我希望，这次二十国峰会的闭幕文件能够体现出：强国愿意承担义务，为所有人的福祉而再次携手合作。"峰会声明将在会议第二天出炉，而特朗普此时已在回家路上。欧盟外交官在峰会开始前表示，他们与美国代表团在许多议题上也有一致之处。比如双方都希望对世贸组织进行改革。此外，还有一点不得不归功于特朗普及其团队："他们确实推动了许多事情，让一些既有的争议出现新的进展。"负责组织峰会的德尔加多给出了自己个人对于这次峰会的定调："唯一确定的是，所有情况都发生了变化。国际社会不会停留在静止状态。"