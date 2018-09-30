Facebook公布最近遭黑客攻击的细节

（德国之声中文网）Facebook公布的消息据称是经过了广泛的调查。据称此次黑客攻击使得数千万的用户数据被盗，其中包括大量个人信息。

据Facebook公布的消息，1500万个用户的信息只是姓名和联络信息如电子信箱地址被盗。大约总共3000万用的户数据被盗，而不是最初估计的5000万用户。大约100万受到影响的用户，其设置文件中的数据丝毫没有被泄露。 Facebook共有超过22亿的活跃用户。

进入用户设置

两周前， Facebook公布了不明攻击者通过窃取数字钥匙进入了数千万用户帐户的消息。攻击者因此可以任意获取用户的所有信息。据称，1400万个脸书用户的信息严重被盗，其中包括用户关注的网站、个人或者Facebook的网页以及用户的出生地、关系状况、宗教和工作岗位等信息。

据Facebook产品部负责人罗森（Guy Rosen）公布的消息，没有迹象表明袭击者利用所盗的电子钥匙也盗用了用户使用Facebook帐号登陆其他应用程序的信息。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)