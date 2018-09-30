 Facebook公布最近遭黑客攻击的细节 | 科技环境 | DW | 13.10.2018

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科技环境

Facebook公布最近遭黑客攻击的细节

2周前首次爆出美国社交门户网站 Facebook再度遭黑客攻击，数千万用户信息泄露的消息。迫于巨大的压力，Facebook现在公布了最近遭黑客攻击的详细情况。从信息保护的角度来看，这不是个好消息。

Facebook Zentrale in Dublin (picture-alliance/dpa/O. Boitet)

脸书设于都柏林的欧洲总部（资料图片）

（德国之声中文网）Facebook公布的消息据称是经过了广泛的调查。据称此次黑客攻击使得数千万的用户数据被盗，其中包括大量个人信息。

据Facebook公布的消息，1500万个用户的信息只是姓名和联络信息如电子信箱地址被盗。大约总共3000万用的户数据被盗，而不是最初估计的5000万用户。大约100万受到影响的用户，其设置文件中的数据丝毫没有被泄露。 Facebook共有超过22亿的活跃用户。

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进入用户设置

两周前， Facebook公布了不明攻击者通过窃取数字钥匙进入了数千万用户帐户的消息。攻击者因此可以任意获取用户的所有信息。据称，1400万个脸书用户的信息严重被盗，其中包括用户关注的网站、个人或者Facebook的网页以及用户的出生地、关系状况、宗教和工作岗位等信息。

据Facebook产品部负责人罗森（Guy Rosen）公布的消息，没有迹象表明袭击者利用所盗的电子钥匙也盗用了用户使用Facebook帐号登陆其他应用程序的信息。

李京慧/任琛 (德新社、法新社、路透社)

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