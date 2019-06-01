 Facebook不再允许华为手机预装其应用程序 | 经济纵横 | DW | 08.06.2019

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经济纵横

Facebook不再允许华为手机预装其应用程序

Facebook周五表示，为了配合美国贸易禁令，将不再允许华为公司在智能手机上预装其应用程序。这是这家中国电信巨头遭遇的最新打击。

Symbolbild Russland Facebook Zensur Sperre (Imago/ITAR-TASS)

Facebook表示，为了配合美国贸易禁令，将不再允许华为智能手机预装其应用程序

（德国之声中文网）Facebook周五（6月8日）称，根据美国最新贸易禁令，已暂停为华为手机提供预装软件。不过，现有华为手机用户仍然可以下载和更新Facebook的应用程序，华为手机新用户也可以自行安装该公司的APP。

这是中美贸易战升级的最新影响。

美国商务部上个月发出禁令，未经美国政府批准，美国公司不可以向华为等中国公司出售技术产品。中国商务部本周回应称，中国将针对外国公司建立"不可靠实体清单"制度。

美国官方正在促进全球"拉黑"华为--这家来自中国的世界第一大网络设备提供商和第二大智能手机制造商。

美方认为中国政府利用这家公司的产品从事网络间谍活动，不过目前并未提供华为主动从事间谍活动的证据。

China Peking Huawei Präsentation (picture-alliance/AP/M. Schiefelbein)

美方认为中国政府利用华为产品从事网络间谍活动

Facebook提到美国商务部5月21日决定给予华为90天宽限期，"我们正在研究商务部的最终规定，以及最新发布的临时许可，将采取措施确保合规。"

华为公司拒绝就此发表评论。

华为手机使用安卓（Android）操作系统。开发该操作系统的谷歌公司此前表示，尽管现有华为手机可以继续使用其软件，但是未来的华为产品将不能配备其旗舰应用程序和服务，包括谷歌地图、Gmail和谷歌搜索。未来的安卓操作系统将只有一些基本的服务。不过近日有消息传出，谷歌可能改变了主意，向美国政局争取破例，让自己可以"续供华为"。

张平/王凡（美联社）

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