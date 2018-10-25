ETF：股民的新宠、市场竞争的克星？

(德国之声中文网) 投资证券市场，人们注重的不仅仅是回报率，还希望能尽可能地规避风险。为了实现回报与风险之间的平衡，分散投资可谓是最佳的策略。不能把钱只投到少数几家公司，而应当将资金分散投入到尽可能多的企业之中。即便几支股票表现不佳，其损失也可以被其他股票所抵消。

许多股民如今正是采用了这样的策略，他们称之为"被动式投资"。针对这样的投资者，市场上也出现了许多相应的产品，其中最出名的莫过于ETF，在中文语境中常被称作"指数化交易基金"。ETF基金的构成，通常都紧跟DAX、道琼斯等全球重要证券指数，与它们保持一致。对于基金运营商而言，这省却了复杂的分析流程，能够节省下不菲的证券分析师的薪水，从而能够以更低廉的佣金吸引更多的股民。购买ETF基金产品的股民，并不需要太多的专业知识。许多曾经对金融市场敬而远之的人，也因而敢于投资股市。

富可敌国

中小股民、保险公司、退休基金等体量各异的投资者纷纷购买ETF产品，基金运营商们因此掌握了规模空前的资金。黑石(Blackrock)、领航(Vanguard)、道富(State Street)是全球最大的三家券商，目前分别经营着66亿、50亿、22亿欧元的资本。仅这三家券商所掌握的资金规模，就超过了中国2019年全年的GDP。

黑石是全球最大的资产经纪商

在全民投资ETF的热潮下，几乎所有的全球大型上市企业都接受了各大券商的参股。而这一点也引发了不小的争议。美国密歇根大学的学者在一项研究中指出，由于各大公司的投资者正在趋同，这些企业之间的关联度正在上升；在同行业多家企业都持股的券商，并不太愿意看到他们之间相互竞争，毕竟价格战会缩小盈利。研究者认为，这会妨碍市场竞争。

黑石基金则发表声明，指出密歇根大学的此项研究存在缺陷。这则声明，成功地将争议的焦点转移到了科研项目的品质之上，而对妨碍竞争的讨论则相应减少。

抬高价格削弱创新

汉堡应用科技学院(HAW)的经济学教授维谢(John P. Weche)在接受德国之声采访时指出，密歇根大学的此项研究"很不错"，而围绕科研品质的争论则让人忽略了真正的问题。他认为，投资者趋同所引发的风险不可小觑，妨碍竞争会造成许多问题："不仅仅价格会受到影响，企业的创新动力也会因此被削弱。"

分散投资策略的支持者则反驳说，各大券商在企业中的持股比例并不高，难以对公司决策产生实质影响。不过，并非每一个持股人都会运用董事会投票权，这在无形中推高了愿意投票股东的权重。而且，券商的目标往往相似，他们大同小异的投票倾向就能反映出这一点。

德国反垄断委员会在2016以及2018年度报告中都着重指出了同行业企业之间的隐性关联问题。德国联邦政府如今也应在野的自民党要求而在处理这个议题。在国际层面上，经合组织同样在对这个问题保持关切。

德国经济学教授维谢指出，针对这一现象的批评，并不是要抹黑哪些企业，而只是描述了一个可能会妨碍市场竞争的产权结构。"哪怕这些券商没有破坏竞争的意愿，当前的所有制结构也会蕴含着妨碍竞争的潜在风险。"

关于这个话题的政治讨论，可能很快就会开始。与此同时，券商手中掌握的资金规模以及对企业的潜在影响力，仍然在ETF热潮中持续增长。