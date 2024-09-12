  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
德中关系以色列-哈马斯战争俄罗斯入侵乌克兰
政治孟加拉国

DW专访孟加拉临时领导人尤努斯

Arafatul Islam
2024年9月12日

诺贝尔和平奖得主、孟加拉临时政府首席顾问尤努斯接受德国之声专访时表示，总理哈西娜任内该国经济遭到严重破坏。哈西娜已逃往印度。尤努斯表示，该国仍必须与印度保持良好关系。此外，他谈到接收罗兴亚难民以及由此带来的挑战。

https://p.dw.com/p/4kXZQ
尤努斯：哈西娜任下孟加拉经济遭严重破坏
尤努斯：哈西娜任下孟加拉经济遭严重破坏图像来源: Sazzad Hossain/DW

（德国之声中文网）尤努斯（Muhammad Yunus），诺贝尔和平奖得主，上月成为孟加拉临时领导人。当时，暴力政治骚乱促使总理哈西娜15年的统治仓惶终结。

在接受德国之声专访时，尤努斯谈及包括该国内政、与印度关系、罗兴亚难民等一系列议题。

这位84岁的孟加拉临时政府首席顾问表示，哈西娜"几乎破坏了所有的机构体制"，经济是一片烂摊子。

"所有的一切都必须以全新的方式重新启动"，尤努斯说道。他说，临时政府希望"建立公民权、人权、民主以及良好政府管理相伴随的一切"。

尤努斯表示，新的大选将尽快举行，但他拒绝提出一个具体日期。"我们希望有一个真正的选举，一个美好的选举，庆祝获胜政党的成功，将权力移交给新选出的政府。这应该尽快举行。现在我们不能给你一个日期和时间。"

德国之声记者Arafatul Islam在达卡采访孟加拉临时领导人尤努斯
德国之声记者Arafatul Islam在达卡采访孟加拉临时领导人尤努斯图像来源: Sazzad Hossain/DW

尤努斯：哈西娜腐败导致经济破败

在采访中，尤努斯指责哈西娜政府腐败，破坏了国家经济。

"钱从孟加拉外流，通过政府渠道、银行渠道等。合同的签订不是为了人民的利益，而是为了一个家族和家族成员，等等。这就是一个政府走向错误的方向，你会看到的丑陋的事情。"

孟加拉经济体量为4500亿美元，自新冠疫情以来困难重重，特别是在为广大年轻人创造足够的就业岗位方面。

而俄罗斯对乌克兰战争也令燃料和食品进口成本大幅上升，导致该国外汇储备萎缩。

达卡去年不得不向国际货币基金组织寻求援助，获得47亿美元贷款承诺，分批提供，以稳定该国外汇储备。

哈西娜：孟加拉国曾经的民主象征

如何处理与印度关系？

哈西娜任内，孟加拉与印度关系紧密。尤努斯表示，达卡别无选择，必须与新德里保持良好关系。

学生示威演变为反对哈西娜的大规模群体抗议后，哈西娜乘军用直升机逃往印度。新德里未透露哈西娜身在何处，但据信她在一个安全地点。

尤努斯临时政府已经撤销了哈西娜的外交护照，孟加拉有越来越多的声音、包括来自最高检察官，都要求将哈西娜引渡回国。

德国之声采访的前外交官、学者表示，新德里可能会抵住达卡的压力，不将哈西娜送回孟加拉受审。

尤努斯向德国之声表示，孟加拉与印度也存在其它的双边问题，如河水的共享，人员跨境流动。他表示，临时政府将与新德里合作解决这些事务。"我们必须合作，以国际方式解决这些问题。我们将遵循这一途径，找到非常愉快的解决方案。"

缅甸内战 孟加拉民众不堪其扰

罗兴亚人涌入"产生问题"

尤努斯也简短提及达卡对罗兴亚人的政策。"若开邦出现麻烦后，罗兴亚人开始慢慢涌入"，他所指的是缅甸西部省份的武装冲突。孟加拉与缅甸有很长的边界。

达卡表示，近来数月，至少18000名罗兴亚穆斯林穿越国境，以逃离暴力激化的若开邦。

"罗兴亚人在试图寻找逃生的路，所以来到孟加拉。我们不能阻挡他们，把他们拦回去。把他们送回去等于是没有生路。我想没有任何一个国家能这样做。所以我们欢迎他们来。"

然而，尤努斯强调，对孟加拉来说，这构成挑战。

"对我们来说，这产生问题，因为已经有近100万罗兴亚人在孟加拉生活了，我们不知道未来的前景。"

"此外，基本上每天还有两三百人新进来。这一数字累积很快，是又一个负担。我们很忧虑。我们希望国际社会予以关注，如何解决此事。我们现在没有解决方案，但我们保持开放。"

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

跳转至下一栏 浏览更多相关内容

浏览更多相关内容

DW's Arafatul Islam interviews Bangladesh interim leader Muhammad Yunus in Dhaka

Bangladesh's Yunus hints at amending the constitution

Bangladesh's Yunus hints at amending the constitution

In an exclusive interview with DW, Bangladesh's interim leader Muhammad Yunus accused ex-PM Hasina's government of destroying state institutions and the economy. He refused to give an exact date for the next election.
PoliticsSeptember 11, 202414:59 分钟

尤努斯专访

www.dw.com