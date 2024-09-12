DW专访孟加拉临时领导人尤努斯

诺贝尔和平奖得主、孟加拉临时政府首席顾问尤努斯接受德国之声专访时表示，总理哈西娜任内该国经济遭到严重破坏。哈西娜已逃往印度。尤努斯表示，该国仍必须与印度保持良好关系。此外，他谈到接收罗兴亚难民以及由此带来的挑战。

（德国之声中文网）尤努斯（Muhammad Yunus），诺贝尔和平奖得主，上月成为孟加拉临时领导人。当时，暴力政治骚乱促使总理哈西娜15年的统治仓惶终结。

在接受德国之声专访 时，尤努斯谈及包括该国内政、与印度关系、罗兴亚难民等一系列议题。

这位84岁的孟加拉临时政府首席顾问表示，哈西娜"几乎破坏了所有的机构体制"，经济是一片烂摊子。

"所有的一切都必须以全新的方式重新启动"，尤努斯说道。他说，临时政府希望"建立公民权、人权、民主以及良好政府管理相伴随的一切"。

尤努斯表示，新的大选将尽快举行，但他拒绝提出一个具体日期。"我们希望有一个真正的选举，一个美好的选举，庆祝获胜政党的成功，将权力移交给新选出的政府。这应该尽快举行。现在我们不能给你一个日期和时间。"

德国之声记者Arafatul Islam在达卡采访孟加拉临时领导人尤努斯 图像来源: Sazzad Hossain/DW

尤努斯：哈西娜腐败导致经济破败

在采访中，尤努斯指责哈西娜政府腐败，破坏了国家经济。

"钱从孟加拉外流，通过政府渠道、银行渠道等。合同的签订不是为了人民的利益，而是为了一个家族和家族成员，等等。这就是一个政府走向错误的方向，你会看到的丑陋的事情。"

孟加拉经济体量为4500亿美元，自新冠疫情以来困难重重，特别是在为广大年轻人创造足够的就业岗位方面。

而俄罗斯对乌克兰战争也令燃料和食品进口成本大幅上升，导致该国外汇储备萎缩。

达卡去年不得不向国际货币基金组织寻求援助，获得47亿美元贷款承诺，分批提供，以稳定该国外汇储备。

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如何处理与印度关系？

哈西娜任内，孟加拉与印度关系紧密。尤努斯表示，达卡别无选择，必须与新德里保持良好关系。

学生示威演变为反对哈西娜的大规模群体抗议后，哈西娜乘军用直升机逃往印度。新德里未透露哈西娜身在何处，但据信她在一个安全地点。

尤努斯临时政府已经撤销了哈西娜的外交护照，孟加拉有越来越多的声音、包括来自最高检察官，都要求将哈西娜引渡回国。

德国之声采访的前外交官、学者表示，新德里可能会抵住达卡的压力，不将哈西娜送回孟加拉受审。

尤努斯向德国之声表示，孟加拉与印度也存在其它的双边问题，如河水的共享，人员跨境流动。他表示，临时政府将与新德里合作解决这些事务。"我们必须合作，以国际方式解决这些问题。我们将遵循这一途径，找到非常愉快的解决方案。"

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罗兴亚人涌入"产生问题"

尤努斯也简短提及达卡对罗兴亚人的政策。"若开邦出现麻烦后，罗兴亚人开始慢慢涌入"，他所指的是缅甸西部省份的武装冲突。孟加拉与缅甸有很长的边界。

达卡表示，近来数月，至少18000名罗兴亚穆斯林穿越国境，以逃离暴力激化的若开邦。

"罗兴亚人在试图寻找逃生的路，所以来到孟加拉。我们不能阻挡他们，把他们拦回去。把他们送回去等于是没有生路。我想没有任何一个国家能这样做。所以我们欢迎他们来。"

然而，尤努斯强调，对孟加拉来说，这构成挑战。

"对我们来说，这产生问题，因为已经有近100万罗兴亚人在孟加拉生活了，我们不知道未来的前景。"

"此外，基本上每天还有两三百人新进来。这一数字累积很快，是又一个负担。我们很忧虑。我们希望国际社会予以关注，如何解决此事。我们现在没有解决方案，但我们保持开放。"

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