Chase Winter

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环境太差，孩子们将离开瑙鲁难民中心
环境太差，孩子们将离开瑙鲁难民中心
迫于压力，澳大利亚计划迁走大约40名病困于瑙鲁难民中心的儿童。目前尚不清楚，当他们接受治疗之后，自己和家人的命运将会如何。
社会
2018年11月1日
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致命细菌传播 柏林夜店访客被要求就医
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柏林有关当局发出警告称，柏林夜店KitKatClub的访客可能接触到可致命的脑膜炎双球菌。该夜店以疯狂不羁的气氛著称。
健康
2018年10月4日
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观察组织：俄罗斯在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡
观察组织：俄罗斯在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡
一个叙利亚战争观察组织称，过去3年来，俄罗斯在叙利亚的空袭导致1.8万人死亡。但是俄罗斯说实际消灭的恐怖分子人数接近85,000人。
政治
2018年10月1日
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徒步旅行
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德国人以酷爱徒步旅行而闻名。徒步旅行既可以强身健体，又可以领略沿途的自然风光和历史文化，因此，三分之二的德国人都会定期出门远足。
文化
2018年5月27日
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看看！这就是伊朗的军事实力
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武器禁运的制裁并不妨碍伊朗成为中东地区的主要军事参与者。根据一项全球火力指数排名，伊朗军力排名第13。德黑兰在受到美国和联合国的武器禁令制裁下为什么还能这么厉害？这个国家又有着什么样的防御战略？
技术
2018年5月14日
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任劳任怨：德国性爱娃娃妓院纪实
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在德国西部城市多特蒙德的一家妓院，顾客们也可以依据自己的不同需要租赁性爱娃娃。德国之声记者专门走访了这家妓院。
社会
2018年4月30日
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