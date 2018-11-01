Chase Winter

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環境太差，孩子們將離開諾魯難民中心
環境太差，孩子們將離開諾魯難民中心
迫於壓力，澳洲计划遷走大約40名病困於諾魯難民中心的兒童。目前尚不清楚，當他們接受治療之後，自己和家人的命運將會如何。
社會
2018年11月1日
2018年11月1日
致命細菌傳播 柏林夜店訪客被要求就醫
致命細菌傳播 柏林夜店訪客被要求就醫
柏林有關當局發出警告稱，柏林夜店KitKatClub的訪客可能接觸到可致命的腦膜炎雙球菌。該夜店以瘋狂不羈的氣氛著稱。
健康
2018年10月4日
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觀察組織：俄羅斯在敘利亞的空襲導致1.8萬人死亡
觀察組織：俄羅斯在敘利亞的空襲導致1.8萬人死亡
一個敘利亞戰爭觀察組織稱，過去3年來，俄羅斯在敘利亞的空襲導致1.8萬人死亡。但是俄羅斯說實際消滅的恐怖分子人數接近85,000人。
政治
2018年10月1日
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徒步旅行
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德國人以酷愛徒步旅行而聞名。徒步旅行既可以強身健體，又可以領略沿途的自然風光和歷史文化，因此，三分之二的德國人都會定期出門遠足。
文化
2018年5月27日
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看看！這就是伊朗的軍事實力
看看！這就是伊朗的軍事實力
武器禁運的制裁並不妨礙伊朗成為中東地區的主要軍事參與者。根據一項全球火力指數排名，伊朗軍力排名第13。德黑蘭在受到美國和聯合國的武器禁令制裁下為什麼還能這麼厲害？這個國家又有著什麼樣的防禦戰略？
技術
2018年5月14日
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任勞任怨：德國性愛娃娃妓院紀實
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在德國西部城市多特蒙德的一家妓院，顧客們也可以依據自己的不同需要租賃性愛娃娃。德國之聲記者專門走訪了這家妓院。
社會
2018年4月30日
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