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德国之声记者Benjamin Knight
图像来源: DW
Ben Knight
Benjamin Knight是德国之声记者，主要关注德国政党政治、右翼势力的兴起、德国武器贸易等话题。
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Ben Knight 的精选报道
德国严厉打击持刀犯罪 种族歧视与安全成两难
德国近期开始订立严格法律以打击逐渐上升的持刀犯罪。内政部部长南希·费泽尔 (Nancy Faeser)计划加强公共场合刀具携带的规定，然而许多人批评这个政策并不实际。
社会
2024年8月25日
2024年8月25日
德国出台31点计划：让所有无家可归者有个家
为解决无家可归者数量上升问题，德国政府于4月底发布一份“国家行动计划”，目标是2030年前在全国范围内消除无家可归现象。但部分活动人士对此持怀疑态度。
社会
2024年5月12日
2024年5月12日
为什么越来越多的德国市长想辞职走人
全德国有将近1.1万名市长、镇长，构成了德国民主政治的根基。他们中的绝大多数都是兼任公职，几乎不领工资。然而，近年来，德国基层政治人物遭到了愈发频繁的威胁和攻击，许多人因此萌生退意。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
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Ben Knight 的更多报道
最后几周总理任期 肖尔茨还能做些什么
最后几周总理任期 肖尔茨还能做些什么
跛脚鸭？也不尽然。德国总理肖尔茨决心利用他领导的本届政府任期的最后几周，通过他认为至关重要的几项法律。然而，他将不得不依赖反对党的支持来实现这些目标。
政治
2024年11月16日
2024年11月16日
民防担忧加剧 德国城市呼吁建造防空洞
民防担忧加剧 德国城市呼吁建造防空洞
德国各城市呼吁建设防空洞，以在战争爆发时保护民众。但批评者认为这样做没有任何意义。
灾害
2024年7月7日
2024年7月7日
斩不断 理还乱？马斯克和德国右翼政党AfD
斩不断 理还乱？马斯克和德国右翼政党AfD
埃隆·马斯克已经表达了他对德国极右翼政党AfD的支持。这种好感是相互的 —— 除了在小镇格林海德，那里的AfD已经明确反对特斯拉工厂的扩建计划。
政治
2024年3月17日
2024年3月17日
德国防长：德国须有"作战能力"
德国防长：德国须有"作战能力"
德国国防部长皮斯托里乌斯称，德国军队必须有作战能力。但专家指出，经历柏林墙倒塌后30年的相对和平，联邦国防军的性质有所变化。如今对军队进行现代化革新，以及扭转观念，难以一蹴而就。
政治
2023年11月5日
2023年11月5日
德国政坛“人间清醒”让对手和同志都倍感痛苦
德国政坛“人间清醒”让对手和同志都倍感痛苦
左翼党前副主席瓦根克内西特是当今在中国被广为人知的德国政治人物之一。她甚至被中国很多网民称为德国政坛少数的“人间清醒”。如果她成立新党，可能会终结极右翼政党选项党一路飙升的民调支持，但同时对左翼党而言也将意味着灭顶之灾。
政治
2023年8月9日
2023年8月9日
德国卫生部长欲禁止投资者购买医疗机构
德国卫生部长欲禁止投资者购买医疗机构
在德国，国际投资者正在购买越来越多的医疗诊所。批评人士警告，这可能导致昂贵且不必要的治疗。
健康
2023年7月30日
2023年7月30日
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