Bartosz Dudek

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Polen Neuer Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Parlament

为正视听？波兰新法生效引争议

为正视听？波兰新法生效引争议

旨在禁止有关波兰在纳粹屠杀犹太人罪行中负有责任说法的新法周四在波兰正式生效。不过，这部法律在国际上引起了巨大争议，尤其是以色列的抗议，所以它是否会真正在实际司法中得到应用还未可知。
政治2018年3月1日
Faire Mobilität und Arbeitnehmerfreizügigkeit Symbolbild

评论：一落千丈的德波关系

评论：一落千丈的德波关系

媒体严厉斥责、大使被召见—德国和波兰的关系如今一落千丈。本台记者Bartosz Dudek认为，如果把这件事的责任只推给一方，未免过于简单化。
2016年1月12日
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