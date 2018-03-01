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Bartosz Dudek
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為正視聽？波蘭新法生效引爭議
為正視聽？波蘭新法生效引爭議
旨在禁止有關波蘭在納粹屠殺猶太人罪行中負有責任說法的新法周四在波蘭正式生效。不過，這部法律在國際上引起了巨大爭議，尤其是以色列的抗議，所以它是否會真正在實際司法中得到應用還未可知。
政治
2018年3月1日
2018年3月1日
評論：一落千丈的德波關係
評論：一落千丈的德波關係
媒體嚴厲斥責、大使被召見—德國和波蘭的關係如今一落千丈。本台記者Bartosz Dudek認為，如果把這件事的責任只推給一方，未免過於簡單化。
2016年1月12日
2016年1月12日
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