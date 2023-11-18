台积电创始人：拜习会有助台海稳定

台积电创始人张忠谋认为，拜习会有助于减少中美之间的紧张关系，也能增加台湾海峡的稳定。他透露在APEC峰会期间并未与习近平见面，但与拜登有多次互动。国际货币基金组织（IMF）总裁则认为，拜习会是世界需要更多合作的一个迫切信号。