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亚太经济合作组织是亚太区内各地区之间促进经济成长、合作、贸易、投资的一个论坛组织。
始创于1989年，缩写APEC
习近平前往旧金山与拜登举行会谈之后，中国媒体一片欢欣鼓舞。两位领导人相互示好，但这对于两国之间深刻的裂痕无济于事。
在美国旧金山举行的APEC峰会周五（11月17日）闭幕，与会国承诺支持世界贸易组织改革，但在乌克兰战争和加沙战争问题上存在分歧。“拜习会”缓解了APEC成员国对这两个大国之间日益恶化的竞争趋势的担忧。
台积电创始人张忠谋认为，拜习会有助于减少中美之间的紧张关系，也能增加台湾海峡的稳定。他透露在APEC峰会期间并未与习近平见面，但与拜登有多次互动。国际货币基金组织（IMF）总裁则认为，拜习会是世界需要更多合作的一个迫切信号。
菲律宾总统小费迪南·马科斯（Ferdinand Marcos Jr）表示，他会在旧金山APEC峰会期间与中国国家主席习近平举行场边会晤，讨论南海紧张局势和未来发展方向。
中国国家主席习近平和日本首相岸田文雄在旧金山参加APEC峰会期间举行了时长约1个小时的会谈，双方再次确认了追求共同利益的“战略互惠关系”，并在一系列外交争端中强调共同的经济利益。
美国总统拜登与中国国家领导人习近平周三于旧金山斐洛里庄园会晤，双方就打击芬太尼、恢复军事直接交流及AI相关合作取得成果，但关于台湾问题仅各自重申立场。此外，拜登在会晤后的新闻发布会上再度称习近平为“独裁者”。
今年度的亞太經濟合作會議（APEC）在本周登場，最大看點除了是中國國家主席習近平與美國總統拜登的場邊會晤外，如今美方證實，將把俄羅斯列為峰會上的充分參與者，善盡東道主責任，不過俄羅斯總統普京已經確定不出席。
为期一周的亚太经济合作组织（APEC）会议在旧金山拉开帷幕。11月15日即将登场的拜习会是人们关注的焦点。人们期待，华盛顿和北京至少能够在经济领域缓和关系。
德语媒体指出，即将登场的拜习会可以被视为拜登和习近平为稍微缓和局势所做的努力，习近平需要与西方的贸易以挽救陷入困境的经济，拜登则希望防止美中竞争演变成真正的战争。
下周将在旧金山APEC峰会期间登场的美中领导人会晤备受瞩目。专家指出，对此次高峰会晤的最大期待限于承诺恢复对话和稳定关系。盼望的双边关系“回暖”可能是一种奢望。
台积电创办人张忠谋将第六度代表台湾总统蔡英文出席APEC领袖会议。蔡英文期许张忠谋能向国际社会传递信息：台湾将致力促进区域和平及繁荣发展。去年张忠谋曾与习近平在曼谷APEC峰会期间短暂互动。
中國國家主席習近平將在一星期後與美國總統拜登會晤。《紐約時報》稱，美國商界領袖與習近平的晚宴一張入場券售價高達2千美元。與此同時，低迷的中國經濟形勢，則讓包括美國在內的國際投資者憂心忡忡。
中國外交部長王毅26日訪問美國，消息指他會和美國總統拜登會面。分析認為，王毅睽違4年訪美意味著中國國家主席習近平與拜登的會面已經板上釘釘。不過，在美中競爭升級的背景下，王毅此行除了將討論「拜習會」的細節之外，還有哪些目的？
在美中尋求恢復穩定關係之際，新一場「拜習會」何時登場也成為關注焦點。據美媒報導，美國資深官員透露「拜習會」很有可能會在11月於舊金山召開，且相關籌備工作已經開始進行。
美國白宮國安顧問蘇利文週末會晤中國外交部長王毅，美官員透露兩人長談近12小時，也談及台海議題。外界認為，蘇利文與王毅此次會面有可能是在為了下一場「拜習會」鋪路。
美国国务院发言人米勒周一表示，无论是在下周举行的联大会议期间，还是今年年底前的某个时机，美国国务卿布林肯预期会在美国接待中国外长王毅。此前《华尔街日报》引述知情人士的消息，中国计划派遣国家副主席韩正，而不是外长王毅出席联大会议。
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