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APEC
亞太經濟合作組織是亞太區內各地區之間促進經濟成長、合作、貿易、投資的一個論壇組織。
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深度報導
俄副總理率團登APEC 美證實：可充分參與
俄副總理率團登APEC 美證實：可充分參與
今年度的亞太經濟合作會議（APEC）在本周登場，最大看點除了是中國國家主席習近平與美國總統拜登的場邊會晤外，如今美方證實，將把俄羅斯列為峰會上的充分參與者，善盡東道主責任，不過俄羅斯總統普丁已經確定不出席。
政治
2023年11月13日
2023年11月13日
「拜習會」將促成中美經濟關係緩和？
「拜習會」將促成中美經濟關係緩和？
為期一周的亞太經濟合作組織（APEC）會議在三藩市開幕。11月15日即將登場的拜習會是人們關注的焦點。人們期待，華盛頓和北京至少能夠在經濟領域緩和關係。
政治
2023年11月12日
2023年11月12日
德語媒體：拜習會—兩個大國的對決
德語媒體：拜習會—兩個大國的對決
德語媒體指出，即將登場的拜習會可以被視為拜登和習近平為稍微緩和局勢所做的努力，習近平需要與西方的貿易以挽救陷入困境的經濟，拜登則希望防止美中競爭演變成真正的戰爭。
政治
2023年11月11日
2023年11月11日
「拜習會」倒計時 專家：管控矛盾求穩定
「拜習會」倒計時 專家：管控矛盾求穩定
下周將在三藩市APEC峰會期間登場的美中領導人會晤備受矚目。專家指出，對此次高峰會晤的最大期待限於承諾恢復對話和穩定關係。盼望的雙邊關係「回暖」可能是一種奢望。
政治
2023年11月10日
2023年11月10日
張忠謀再度代表台灣赴APEC 蔡英文盼傳遞和平訊息
張忠謀再度代表台灣赴APEC 蔡英文盼傳遞和平訊息
台積電創辦人張忠謀將第六度代表台灣總統蔡英文出席APEC領袖會議。蔡英文期許張忠謀能向國際社會傳遞訊息：台灣將致力促進區域和平及繁榮發展。去年張忠謀曾與習近平在曼谷APEC峰會期間短暫互動。
政治
2023年11月10日
2023年11月10日
花大錢和習近平吃飯 美商界打什麼算盤？
花大錢和習近平吃飯 美商界打什麼算盤？
中國國家主席習近平將在一星期後與美國總統拜登會晤。《紐約時報》稱，美國商界領袖與習近平的晚宴一張入場券售價高達2千美元。與此同時，低迷的中國經濟形勢，則讓包括美國在內的國際投資者憂心忡忡。
經濟
2023年11月9日
2023年11月9日
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