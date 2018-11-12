APEC领袖云集 巴新严阵以待

（德国之声中文网）亚太经济合作会议（APEC）年会暨领袖峰会12日到18日在巴布亚新几内亚举行。

与会者包括中国国家主席习近平、日本首相安倍晋三、美国副总统彭斯等。 台湾方面，由台积电创办人张忠谋担任领袖代表。 除此之外，还有多达15000名各国代表共襄盛举。

由于当地旅店无法容纳这么多的旅客，当局还派了三艘邮轮停在港边，供各国代表住宿用。

美国作为亚太经济会议的一员，其总统特朗普这次不会出席，副总统彭斯代表前往。 彭斯先前曾经在十月演讲中重度批评中国。

彭斯在12日这天下午抵达日本，准备商讨朝鲜问题，也预计在周二和首相安倍晋三讨论双边贸易。 在这之后，他便会前往新加坡参加东亚峰会，也会到巴布亚新几内亚参加APEC会议。

重点放门面

巴布亚新几内亚这个国家的治安之差乃世界闻名。 虽然不至于受到恐怖组织的威胁，但是因为当地政府执法不彰，犯罪率居高不下。 这一次，为了APEC峰会的各国贵宾，当地政府特别向澳大利亚、美国、新西兰请求协助，组成联合舰队，再加上战斗机、精英反恐部队等，保护各国领导。

巴国政府把这次峰会当作提高知名度的机会。负责策划的部长特卡琴科（Justin Tkatchenko）表示，「这是浩大工程，但也是难得的机会，让我们能用经济面宣传这个国家。 」

但是，许多人质疑这些花费是否必要。 在首都之外，许多地方的经济发展都仰赖首都提供资源，现在这些资源停摆，大量人口的教育与医疗资源都陷入困难。 但是为了峰会，价值15万美金的马莎拉蒂跑车就买了40辆。

副总理兼国库部长埃布尔（Charles Abel）却坚持，在APEC峰会期间给与会国正面印象，可以为巴布亚新几内亚带来改变。 「我们需要投资，需要伙伴，需要资本来发展我们的国家。 」这次参与APEC的国家涵盖了全世界百分之六十的GDP。 「藉由这次峰会，我们可以让世界知道，我们有多好的投资环境，多好的人，多好的文化。」

罗法/达扬（法新社、美联社）