APEC峰會登場 習近平：亞太不是任何人的後花園

（德國之聲中文網）亞太經濟合作組織（APEC）領袖峰會週五（11月18日）在泰國登場，中國國家主席習近平17日飛抵曼谷準備出席。峰會前夕，他在一場工商領導人峰會上發表書面演說，劍指美國在亞太地區與中國的大國競爭。

根據中國外交部新聞稿，習近平在亞太經合組織工商領導人峰會上表示，亞太要走和平發展之路。他說：「擺脫了冷戰陰霾，亞太地區特別是中小經濟體步入奔向現代化的快車道，『亞太奇跡』才應運而生。亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角鬥場。任何搞『新冷戰』的圖謀，人民不會答應，時代不會允許！」

路透社指出，習近平的談話顯然劍指美國及其盟友，試圖削弱中國在該地區日益增長的經濟和軍事影響力。

習近平在談話中除了提到要「共同反對冷戰思維和陣營對抗」，也呼籲推進亞太自由貿易區進程，全面深入參與世貿組織改革，「共同反對單邊主義、保護主義」，打造穩定暢通的亞太產業鏈供應鏈，並稱中國將積極推進共建「一帶一路」同各方發展戰略對接等。

美中拉攏菲律賓

近年來，世界前兩大經濟體之間的關係因美中科技戰、港台問題和南海爭端等而變得日益緊張。南海爭端是APEC峰會期間，另一個備受矚目的地緣政治議題。

美國副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）17日飛抵曼谷，將代表已經返美主持孫女婚禮的美國總統拜登（Joe Biden），出席APEC峰會。一名美國高級政府官員向美聯社表示，拜登與哈里斯近期的東南亞之行顯示了美國政府對東南亞的重視，美國與該地區的往來正在加深。

在出席APEC峰會後，哈里斯除了將轉赴菲律賓馬尼拉、與菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）會談，也預計訪問菲律賓巴拉望島。若成行，哈里斯將成為有史以來美國訪問該島的最高層官員。由於巴拉望島鄰近具有主權爭議的南沙群島，哈里斯此舉很可能遭到中國政府批評。

17日，習近平才在曼谷會見小馬科斯，並稱中菲雙邊關係的力量取決於穩定的海上關係。中國官媒央視報導，習近平所指即是南海地區的主權爭端。此前，菲律賓新聞部長辦公室11日宣布，小馬科斯受習近平之邀，將於明年1月3日訪華。

菲律賓是APEC成員之一。除了會見菲律賓總統，習近平同日還會見了新加坡總理李顯龍，以及日本首相岸田文雄。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



「關鍵時刻」

APEC峰會18、19日在泰國首都曼谷舉行，由21個經濟體成員的領袖參加。東道主泰國的外交部長敦·巴穆威奈（Don Pramudwinai）17日表示，這場峰會在一個是世界面臨諸多風險的「關鍵時刻」舉行，參加的領導人應該「超越分歧」。

俄羅斯是APEC成員之一，但該國總統普京（Vladimir Putin）將不會親自出席此次峰會，改由第一副總理別洛索夫（Andrey Belousov）代表。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也將出席領袖峰會。紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，阿德恩將在峰會期間與習近平會面。外界預料雙方將談及俄烏戰爭與台海問題。法國雖不是APEC成員，但該國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將作為特別嘉賓出席。

台灣方面則由台灣半導體公司台積電的創辦人張忠謀，代表台灣總統蔡英文出席領袖峰會。台媒《聯合報》報導，張忠謀表示此行將代蔡英文傳遞三個訊息，包含：向APEC成員訴求正視區域內的意見分歧、努力取得適度平衡；讓各國更加重視台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；展現台灣在追求經濟永續發展等社會均衡發展的決心和努力。

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