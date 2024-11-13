APEC峰会将登场：特朗普胜选带来哪些变数？

APEC峰会登场之际，特朗普挟其“美国优先”政策重返白宫，以自由贸易为宗旨的APEC恐怕将被弱化。特朗普曾警告对华大幅调升关税，但专家认为，韩国、台湾等在与美国贸易中获利的经济体，也可能成为特朗普的目标。

（德国之声中文网）亚太经济合作组织（APEC）週二（11月12日）发表最新的区域局势分析：经贸方面，通胀有所降低；各国陆续调降利率，也有助于改善贸易。然而，增加关税等保护主义措施，威胁了APEC区域内的经济增长，也不利于成员国之间的经济往来。

盡管这份报告并没有提及今年美国大选由特朗普胜出的结果。不过，在专家看来，特朗普重启贸易战的可能性，确实让今年的APEC峰会蒙上了阴影。

祕鲁天主教大学国际关系学者维达特（Oscar Vidarte）向法新社表示：“特朗普获胜肯定会影响到APEC峰会，因为他的论调相对而言较为保护主义……APEC显然被弱化了。”

APEC创立于1989年，以区域贸易自由化为宗旨，目前包含了21个经济体，其经济规模加起来占全球GDP的62%，贸易量则超过全球的40%。今年的APEC主题是“赋权、包容，成长”，主张要带动具有包容性与永续性的经济发展和科技创新。

这次的APEC领袖峰会将于15日至16日登场，会是现任美国总统拜登任内最后一场APEC峰会。本届APEC高层官员小组主席、祕鲁的大使巴斯克斯（Carlos Vasquez）12日在记者会上强调“共识”的重要：未来几年内，保护主义的壁垒势必越来越大，但APEC的核心仍然是贸易投资自由。

特朗普再度执政 美国的印太盟友将迎来什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

据《南华早报》报道，巴斯克斯透露今年APEC期间不太可能会有具体的贸易协议出炉，但会议的最终声明将提及削减关税，以及在气候变迁和人工智能发展下创造永续成长等主张。

特朗普第一次当总统时，退出了多个国际组织与条约；盡管如此，就算特朗普这次选择退出APEC，也未必表示APEC从此无法存续。美国智库国际战略研究中心（CSIS）学者车维德（Victor Cha）说，APEC组织每年召开数百场幕后的工作会议，不管美国在不在，这些讨论还是会继续下去。

特朗普的高关税威胁亚洲各国

特朗普的“美国优先”保护主义路线，以及他对国际组织的不信任，替亚太地区前景带来更多不确定性。华府智库彼得森国际经济研究所、韩国前产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九便认为，美国大选结果对世界各地带来重大冲击，“对于美国和全球将往何处去，充满了焦虑与忧心”。

竞选期间，特朗普声称美国多年来都被其他国家“占便宜”，因此有必要提高对进口产品的关税，特别是中国。但不只中国可能被美国加征关税。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）引述高盛首席亚太经济学家蒂尔顿（Andrew Tilton）的备忘录指，从2016年至今，美国对中国的双边贸易赤字有所减少，但跟其他亚洲国家的贸易赤字却大幅上升，因此这些国家可能面臨更严格的检视。

“韩国、台湾，特别还有越南，都因对美国的贸易而获得巨大收益。”蒂尔顿写道：“特朗普和他可能任命的官员希望减少双边贸易赤字，因此这些赤字激增的状况可能带来一种风险，那就是美国最终会以像是‘打地鼠’的方式，对其他亚洲国家施加关税。”

特朗普竞选时多次称，中国近期在墨西哥盖大型车厂、希望卖到美国，美国却没有足够的关税因应。 图像来源: Stephen B. Morton/AP Photo/picture alliance

巴克莱银行上週五（8日）的分析报告则称，贸易政策可能是特朗普第二次总统任内对亚洲新兴国家影响最大的层面，而那些市场较开放的经济体首当其衝。该报告预期，台湾受到的威胁可能高于韩国或新加坡。

自2017年起，美国提高了对中国的关税；拜登上任后，也并未全面取消特朗普时期的关税。印尼前贸易部长冯慧兰（Mari Pangestu）上週四（7日）在《金融时报》举办的论坛指出，关税让美国对中贸易额减少，并转向越南、墨西哥、印尼和台湾，“但如果去看供应链，会发现其实很多部件还是来自中国”。

“特朗普2.0时期，会发生两件事，”冯慧兰说：“他会开始发现贸易还是流向中国……他会想增加保护，不只是面对中国，也包含其他对美国有贸易赤字的国家。”

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。