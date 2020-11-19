APEC峰会：习近平向“脱钩”和“小圈子”说不

（德国之声中文网）在中美关系依然紧张的背景下，中国国家领导人在马拉西亚吉隆坡举办新一轮亚太峰会之际发表讲话，明确反对保护主义以及全球各大经济体之间的相互脱钩。

习近平在此次APEC峰会正式开幕前的工商领导人峰会上发表讲话中称，目前全球已经进入了“共抗新冠肺炎疫情、探索世界经济复苏道路的重要时刻……新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。”虽然在演讲中没有直接点名或针对美国，但从他“单边主义、保护主义、霸凌行径上升”的描述中，可以看出他发言针对的方向。

习近平在讲话中肯定了中国在抗击新冠疫情方面所取得的成绩，指出：“中国坚持人民至上、生命至上，14亿人民上下一心，全国抗疫斗争取得重大战略成果。我们统筹疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序。前三季度，中国经济增长实现由负转正。这一成果来之不易，充分展现了中国经济的强大韧性和旺盛活力。”同时这位中国领导人表示：“疫情终将过去，胜利必将到来。”

有关双循环的表述

演讲中，习近平也再次提及最近于多个场合提出“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展格局”的说法，并表示这是“充分考虑经济全球化和外部环境变化所作出的战略抉择。”

但同时，习近平也表示“我们构建新发展格局，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环。”并强调：“开放是国家进步的前提，封闭必然导致落后。当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合。”

习近平在最新的APEC会议上以多边主义先锋的姿态示人



中国作为刚刚参与主导创建目前世界上最大自由贸易伙伴关系的国家之一，近年来——尤其是在新冠疫情爆发之后，国内外局势发生巨变之际时常要面对在开放的道路上“开倒车”的怀疑和指责。而习近平此次在APEC上的发言，起码从领导层面再次释放出了明确的信号。“我们绝不会走历史回头路，不会谋求“脱钩”或是搞封闭排他的“小圈子”。我们构建新发展格局，绝不是封闭的国内单循环，而是开放的、相互促进的国内国际双循环”，是习近平在APEC上面对各国领导人做出的承诺。

特朗普的最后一次“隆重亮相”？

此次APEC成员国领导人峰会将于周五举行。 届时美国总统特朗普将以视频连线的方式出席。这也将是他2017年以来，首次参加APEC峰会。2019年，特朗普原本计划参加，但后来因为主办国智利的国内形势紧张被迫取消。在2018年巴布亚新几内亚举办的APEC峰会上，特朗普本人没有参加，而是派遣了副总统彭斯代表出席。

但同时，特朗普倾向于在最后一刻改变计划，《外交官》（The Diplomat）网站如是报道称。此外，相关报道还指出这可能是特朗普在美国大选中败给拜登之后，在国际舞台上的最后一次隆重亮相。虽然特朗普本人目前仍在试图推翻选举的结果。

此次与会APEC的国家除了中国、美国和东道主马来西亚以外，还包括香港、澳大利亚、加拿大、日本、韩国、墨西哥、新西兰、菲律宾、俄罗斯、新加坡、台湾、泰国、越南在内的国家和地区。此次大会的主题是：“优化人类潜能，共享繁荣未来”。而就在此次APEC峰会召开后一天，全球各国领导人又会在东道主沙特阿拉伯的组织下同样以视频的方式参与新一轮G20峰会。届时默克尔、特朗普、习近平、普京、穆迪和新上任不久的日本首相菅义伟将出席G20峰会。



任琛/达杨（综合报道）