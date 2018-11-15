 APEC峰会：中美互怼大舞台 | 经济纵横 | DW | 17.11.2018

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经济纵横

APEC峰会：中美互怼大舞台

在巴布亚新几内的亚太经合组织峰会上，美国和中国在贸易、投资和地区安全问题上都有分歧。会员国对本次峰会达成协议的前景更不抱希望。

Papua-Neuguinea Mike Pence beim APEC Treffen (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

美国副总统彭斯：中国不做改变，美国就不会取消关税

（德国之声中文网）美国副总统彭斯（Mike Pence）在亚太经合组织（APEC）峰会上发言时说，在中国未改变行为方式之前，美国的关税不会取消。在他发表这番讲话之前，习近平才警告说，保护主义和单边主义不仅解决不了问题，还会加剧世界经济的不确定性。

Papua-Neuguinea APEC-Gipfel in Port Moresby | Xi Jinping, Präsident China (Reuters/M. Irham)

习近平："一带一路"没有地缘政治考量

彭斯直接影射习近平的"一带一路"项目表示："我们不会提出一个约束他国的'纽带'或者只是单行线的'道路'的建议。"

中国在资源丰富的太平洋地区大规模投资，已经引发过去在该区域拥有影响力的传统大国美国、澳大利亚的警惕。美国总统特朗普和俄罗斯总统普京均未出席这次APEC峰会。

DW.COM

一名英国外交官接受路透社採访时表示，中国渴望在太平洋扮演更重要的角色，野心众所皆知。中国与西方国家在太平洋地区的势力竞逐也让此届APEC变得暗潮汹涌。 (15.11.2018)

巴布亚新几内亚被批评为了筹办峰会牺牲民生，但政治人物坚持形象是吸引投资的关键。 招待贵宾的不只饭店，还有各国联合组成的军队。 (12.11.2018)

习近平巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港（Port Moresby）与太平洋岛国领导人会面，推广"一带一路"，这引起了西方国家的担忧。

在会议中发表讲演时，习近平说"一带一路"项目中并未有地缘政治考量。根据央视报道，他明确表示，共建"一带一路"是开放的合作平台，秉持的是共商共建共享的基本原则。没有必然政治目的，不针对谁，也不排除谁，不会关起门来搞小圈子，不是有人说的这样那样的所谓陷阱，而是中国同世界共享机遇、共谋发展的阳光大道。

去年12月，因为无力偿还中方巨额债务，斯里兰卡不得不把具有战略意义的汉班托塔港口通过一个99年的租赁合同而交由中方。

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古道新生 车轮上的丝绸之路

彭斯发言后，澳大利亚方面表示将加入美日联手的项目，帮助太平洋地区国家发展基础设施，是一种可替代"一带一路"的选项。

澳大利亚新总理莫里森（Scott Morrison）讲话时提倡自由贸易，这样才推动生活水平的提高，也让数百万人摆脱贫困。他对中国进行了抨击，称投资必须透明，应满足"真正需要"。

彭斯还表示，美国将加入澳大利亚帮巴布亚新几内亚在马努斯岛上建立海军基地，二战期间，美国曾在此建立基地。这项计划是在中国成为可能的开发商之后被提出的。

特朗普和习近平将会在本月晚些时候在阿根廷举行的G20峰会见面，外界希望这次会见面能缓和紧张的贸易关系。

 

文木 / 雨涵（路透社，德新社）

 

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