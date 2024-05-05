ACEA：欧盟电动车充电桩严重不足

（德国之声中文网）欧盟汽车制造商周一（4月29日）表示，欧盟27个成员国充电桩的铺设速度没有跟上电动汽车不断增长的步伐。

欧洲汽车制造商协会（ACEA）在最新报告中指出，自2017年开始，欧盟电动车销量的增长速度是充电桩装机量的三倍。

ACEA表示，截至2030年，欧盟将需要880万座充电桩，这意味着每周需安装2.2万座充电桩，是目前装机速度的八倍。

而据欧委会估计，欧盟至2030年将需要350万座充电桩。

报告补充道，基础设施是激励更多民众购买电动车的关键，这对欧盟在2050年实现碳中和的目标至关重要。

电动车基建对气候目标的重要性

2021 年通过的《欧洲气候法》规定，欧盟成员国有义务在2030年前将排放水平减少至1990年的55%。

2050年气候中和目标意味着欧盟全体达成温室气体净零排放。

ACEA总干事弗里斯（Sigrid de Vrie）在新闻稿中表示：“我们需要在所有欧盟国家大规模普及电动车，以实现欧洲雄心勃勃的减排目标。”

“如果没有遍布全欧盟的公共充电基础设施，就不可能实现这一目标。”

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