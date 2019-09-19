70年普天同庆？立陶宛说不

（德国之声中文网）维尔纽斯市长席马希尤斯（Remigijus Simasius）周一在脸书上宣布，"有关海报今天将被撤下，活动不会举行"。在欧盟和北约成员国立陶宛，议会部分议员此前对中国国庆活动的计划表示愤慨。

不久前，维尔纽斯的公共场所出现了一批庆祝活动海报，邀请市民观赏计划10月1日在市中心举行的焰火表演。据波罗的海通讯社（BNS）报道，举行这次活动是为了庆祝中共建政70周年。1949年10月1日，毛泽东在北京天安门城楼正式宣布了中华人民共和国的成立。维尔纽斯市政府称，张贴海报没有得到市政部门的批准。

维尔纽斯市长席马希尤斯表示，这次活动没有与市政府的任何人协调，近日才刚刚收到一份问询。但他没有说明问询来自何处。中国驻立陶宛大使馆在回复波罗的海通讯社时表示，将对有关情况进行核实并予以答复。

立陶宛反对党、保守派的祖国联盟议员纳维卡斯（Andrius Navickas）表示："我十分震惊，因为我们是要庆祝一个共产国家的建立，这个国家的极权政府曾造成大批的受害者。"他说，这样一场活动就好像是人们要庆祝苏联建立100周年。

叶宣/洪沙（德新社）