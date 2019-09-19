 70年普天同庆？立陶宛说不 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2019

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时政风云

70年普天同庆？立陶宛说不

一场以中国国庆70周年为背景的庆祝活动的预告在立陶宛首都维尔纽斯引发风波。市政府表示该市不会举行庆典。

Bürgermeister von Vilnius, Litauen - Remigijus Simasius ( Mayor's Office of Vilnius)

维尔纽斯市长席马希尤斯

DW.COM

本周一，立陶宛外交部召见了中国驻立陶宛大使。立陶宛方面指责中国使馆工作人员干涉了8月23日在首都维尔纽斯举行的支持香港民主的示威集会。 (02.09.2019)

（德国之声中文网）维尔纽斯市长席马希尤斯（Remigijus Simasius）周一在脸书上宣布，"有关海报今天将被撤下，活动不会举行"。在欧盟和北约成员国立陶宛，议会部分议员此前对中国国庆活动的计划表示愤慨。

不久前，维尔纽斯的公共场所出现了一批庆祝活动海报，邀请市民观赏计划10月1日在市中心举行的焰火表演。据波罗的海通讯社（BNS）报道，举行这次活动是为了庆祝中共建政70周年。1949年10月1日，毛泽东在北京天安门城楼正式宣布了中华人民共和国的成立。维尔纽斯市政府称，张贴海报没有得到市政部门的批准。

维尔纽斯市长席马希尤斯表示，这次活动没有与市政府的任何人协调，近日才刚刚收到一份问询。但他没有说明问询来自何处。中国驻立陶宛大使馆在回复波罗的海通讯社时表示，将对有关情况进行核实并予以答复。

立陶宛反对党、保守派的祖国联盟议员纳维卡斯（Andrius Navickas）表示："我十分震惊，因为我们是要庆祝一个共产国家的建立，这个国家的极权政府曾造成大批的受害者。"他说，这样一场活动就好像是人们要庆祝苏联建立100周年。

 

叶宣/洪沙（德新社）

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