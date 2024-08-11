7月中国汽车总销量下降而出口增长

虽然中国汽车市场整体销量持续低迷，但电动汽车的销量在7月份同比增长了近30%，达到约99.1万辆。今年中国汽车出口的主要市场是俄罗斯。

（德国之声中文网）中国乘用车协会周五(8月9日)表示，7月份中国的汽车销量下滑，同比下降5%，尽管电动汽车制造商向全球市场扩展，出口增长了约20%。

乘用车销量总计约为200万辆，其中约160万辆在中国销售，同比下降了10%。乘用车总出口量则跃升了20%以上，达到39.9万辆。

在所有售出的车辆中，有一半以上是“新能源汽车”，即电动汽车和插电式混合动力汽车。

随着国内市场需求疲软，中国汽车制造商加大了车辆出口力度。与此同时，美国和欧盟提高了关税，理由是北京提供的政府补贴使中国汽车制造商具有不公平的竞争优势。

中国商务部周五表示，已将欧美国家7月初征收的临时关税提交给世界贸易组织的争端解决机制。

中国商务部在其网站上发布的声明中表示：“欧盟的初步裁定缺乏事实和法律依据，严重违反了世贸组织规则，破坏了应对气候变化的全球合作大局。”

声明还说：“我们敦促欧盟立即纠正其错误做法，共同维护中欧经贸合作的稳定以及电动汽车产业链供应链的稳定。”

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为了刺激需求、应对经济增长放缓并推动更清洁的交通，中国扩大了鼓励司机用旧的汽油和柴油车换购电动汽车的激励措施。

虽然整体汽车销量持续低迷，但电动汽车的销量在7月份同比增长了近30%，达到约99.1万辆。其中，在中国销售了88.7万辆，出口了10.3万辆。

外国汽车制造商的销量今年停滞不前或下降，表明市场的激烈价格竞争和过度饱和。

报告称，中国汽车制造商的市场份额迅速增长，7月份占所有汽车销售的三分之二，其销量增长了10%。

中国1月至7月间销售的大部分汽车价格在10万至15万元人民币（约14,000至20,500美元）之间，行业协会表示。而销售的电动汽车中，最大的份额售价在15万至20万元人民币（20,500至28,000美元）之间。

中国的奇瑞汽车、上汽集团和吉利汽车集团仍然出口更多的汽车，大部分是传统燃油发动机车型，而不是像比亚迪和特斯拉这样的电动汽车制造商。但后者正在迅速占领市场。报告称，比亚迪7月份出口了31,000辆电动汽车和混合动力车，而特斯拉的出口量为28,000辆。

报告还称，今年前七个月，比亚迪出口了238万辆电动汽车，而特斯拉的出口量为176万辆。

今年中国汽车出口的主要市场是俄罗斯。俄罗斯在上半年进口了47.8万辆中国制造的汽车，几乎全部为传统内燃机车型。墨西哥是第二大进口国，进口了22.6万辆，巴西则以17.1万辆排名第三。

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（美联社）

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