45天决定命运？TikTok何去何从？

（德国之声中文网）英国《太阳报》8月3日报道，抖音国际版TikTok的母公司字节跳动（ByteDance)将根据英国政府批准的协议，将TikTok总部从北京迁至伦敦，字节跳动创始人张一鸣近期将宣布这一意图。文章还说，此举可能让考虑在美国禁止TikTok的美国总统特朗普感到不安。TikTok暂未对此进行置评。

英国媒体《星期日邮报》(The Sunday Times)曾于7月20日报道，TikTok此前计划投资30亿英镑在英国设立全球总部。此举可创造3000个就业岗位。但鉴于"更广泛的地缘政治背景"（wider geopolitical context），该计划暂时搁置。

微软继续谈判

这一"更广泛的地缘政治背景"重点就是特朗普政府将如何"处置"TikTok。特朗普7月31日曾表示，他计划在美国禁止TikTok。但8月2日情况出现松动。全球科技巨头微软表示，其首席执行官纳德拉（Satya Nadella）直接和特朗普通了电话，微软将继续就收购TikTok进行谈判，并计划在9月15日之前达成交易。内容除了涉及TikTok在美国的经营权，也涉及加拿大、澳洲、新西兰等地区，但微软不保证最后能签约成功。

8月2日当天，TikTok美国区总经理瓦妮莎·佩帕斯（VanessaPappas）发布短视频，称TikTok不会离开美国，会努力为用户提供最安全的应用，还计划未来三年里在美国增加1万个就业岗位。

CFIUS如何决定？

8月3日，中国网络媒体报道，字节跳动创始人张一鸣向公司员工发了一封内部信，回应了TikTok美国业务可能面临被CFIUS强制要求出售，或TikTok产品因行政命令在美国被封禁的问题。信中说，"尽管我们一再强调自己是一家私营企业，并且我们愿意采取更多的技术方案来消除顾虑，但CFIUS还是认定字节跳动必须出售TikTok美国业务。我们不认同这个决定，因为一直以来我们都坚持确保用户数据安全、平台中立性和透明度。考虑到当前的大环境，我们也必须面对CFIUS的决定和美国总统的行政命令，同时不放弃探索任何可能性。我们尝试与一家科技公司就合作方案做初步讨论，形成方案以确保TikTok能继续服务美国用户。"

美国财长姆努钦领导的美国外国投资委员会（CFIUS）一直在审查BytDance2017年收购Musical.ly的交易。姆努钦近日接受美国广播公司ABC采访时表示，"我会公开表示，整个委员会都同意TikTok不能以目前的形式存在下去，这会带来传回1亿美国人信息的风险。"

个人数据风险与国家安全

美国国务卿蓬佩奥日前也对媒体表示，"像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。"他称，美国政府将在"未来几天内"对白宫认定为"对美国国家安全构成威胁"的中国软件公司采取行动。这类中国科技公司包括TikTok和微信（Wechat）。

抖音和TikTok的源代码相同，TikTok也遵循和母公司ByteDance共享数据的原则。

对于蓬佩奥的上述表态，中国外交部发言人汪文斌在8月3日举行的例行记者会表示坚决反对，他说，"美方泛化国家安全概念，在拿不出任何证据的情况下，对有关的企业做有罪推定，并发出威胁，违背市场经济原则，暴露了美方所谓维护公平自由的虚伪性和典型的双重标准，也违反了世贸组织开放透明非歧视的原则。"

不过，尽管美方目前并没有公开TikTok等涉及危害国家安全的证据，但过去曾几次发生TikTok移除视频的事件，引起外界质疑。比如去年，一名美国少女在Tik Tok上贴出一边夹睫毛，一边批评中国政府关押新疆维吾尔人政策的视频，之后该视频被Tik Tok移除，该少女称其账号还被禁止贴文一个月。

竞争对手Facebook

除了面临被禁或被出售的命运外，TikTok还称遭到Facebook的抄袭和抹黑。8月2日，字节跳动在其微头条号上发文说，“字节跳动始终致力于成为一家全球化公司。在这个过程中，我们面临着各种复杂和难以想象的困难，包括紧张的国际政治环境、不同文化的碰撞与冲突、竞争对手Facebook的抄袭和抹黑。但我们仍然坚守全球化的愿景，不断加大包括中国在内的全球各地市场的投入，为全球用户创造价值。我们严格遵守当地法律，也会积极利用法律授予我们的权利，维护公司的合法权益。”

据报道，7月29日，Facebook的创始人扎克伯格出席国会反垄断听证会时泛泛表示，他认为中国政府从美国企业窃取技术是“明确记录在案的”（well documented），但并未具体点TikTok的名。



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