23条立法咨询现“禁社媒”建议，港府忙辟谣

（德国之声中文网）香港律政司长林定国本周三（3月6日）表示，港府无意在《基本法》23条立法的框架下禁止任何社交媒体。此前在政府收集的立法咨询意见中，有人建议将脸书、YouTube、Telegram等网站逐出香港。

港府最近结束了为期一个月的 "23 条"立法咨询，并向立法会提交咨询结果详情及回应意见。在这份公开的文件中，汇总在“其他意见”类别下的提议中包括“將Facebook、YouTube等网站撤出香港市场”；另一条意见认为社交平台Telegram 和 Signal已成为 "犯罪温床"，应予以 "取缔"。有关内容被媒体报道，包括彭博社等国际媒体。

林定国强调，政府绝无意图禁制任何社交媒体，法例旨在针对利用社交媒体散播危害国家安全言论的人，而非针对平台本身。 他指香港是资讯和言论自由社会，作为国际中心、金融贸易等皆依赖资讯自由流通。

他说，质疑港府有意禁制社交媒体的说法“听落都唔合理”，因此“极有理由怀疑”是“唯恐天下不乱的人散播危言耸听的言论以阻碍立法”。保安局长邓炳强也承诺，香港政府不会一刀切禁止某些社交平台。

北京继续收紧对香港的箝制

据《明报》报道，亲北京的新民党立法会议员容海恩指有媒体大肆宣传咨询寻结果中“其他意见”涉及的社交媒体话题，认为相关报道手法有“煽动”之嫌。新民党主席叶刘淑仪称，彭博新闻报道此事后，她收到很多恐慌回应，认为若消息属实將影响商界和优才來港发展。

港府指责彭博“假新闻”

周三稍晚，香港特区政府又正式发表声明，称特区政府并无建议禁止任何社交媒体、影片分享平台或串流平台在香港运作，并谴责彭博社的错误报道。声明称，就彭博社“错误报道特区政府会立法禁止有关平台在港运作，继而令人对基本法第23条立法建议产生误解和恐慌，表示强烈不满和谴责”。

港府发言人指有关报道有选择性“只片面挑出当中的三项所收集的意见”，并配以断章取义的标题，“企图误导国际社会和特区市民以为特区政府将会采纳有关意见，或将禁止相关平台在香港特区运作，其意图实在令人怀疑。”

香港立法会三个委员会周三举行联席会议，讨论《基本法》23条立法咨询结果。政府预计最早在下周公布法律草案。23条的内容主要针对“叛国、分裂国家、煽动叛乱和颠覆中央政府及窃取国家机密”等行为。

维权工作者、外国企业和外交官担心，新法律可能会遏制信息流动，进一步限制言论自由和其他权利。2020年《香港国安法》颁布后，包括谷歌和Facebook运营商Meta在内的外国科技巨头在香港的空间被收紧，一些公司拒绝了政府的内容删除请求。

（综合报道）

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