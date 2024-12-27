2025年德国外交政策的三大挑战

随着特朗普即将重返白宫、俄乌战争持续、中东局势复杂化以及中国关系的考验，2025年德国外交将面临严峻挑战。专家指出，德国需要重新定位其在全球外交中的角色。

（德国之声中文网）专家们普遍认为，特朗普的再度执政将深刻影响德国外交政策的走向。柏林全球公共政策研究所（GPPI）所长贝纳（Thorsten Benner）向德国之声表示：“过去仰赖美国提供安全保障的模式已经过时，特朗普代表着一套新的规则，德国必须做好准备。”

德国外交政策协会（DGAP）的霍夫（Henning Hoff）指出，即使明年后由基民盟的默尔茨（Friedrich Merz）取代肖尔茨（Olaf Scholz）成为总理，德国外交政策的大方向仍将延续现有路径，继续积极推进外交与安全政策。

俄乌战争：欧洲是否为美国买单？

俄乌战争仍是德国外交的核心议题之一。特朗普曾表示，上任后将减少对乌克兰的援助，并有意与普京直接商讨停火方案。对此，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）在柏林外交政策论坛上强调，无论如何，德国都会“站在乌克兰这边”。

柏林全球公共政策研究所的专家贝纳建议，德国可以向特朗普政府提议支付资金，换取美国继续向乌克兰提供军事装备。他指出：“欧洲的军备产能无法与美国相比，但资金支持是可行的方案。”

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中东局势：德国只是“旁观者”？

12月，叙利亚阿萨德政权的倒台使中东局势更加复杂化。德国对叙利亚反抗军上台后的政策走向保持观望，担忧这可能引发新一轮难民潮。

与此同时，以哈战争仍然是中东冲突的核心。德国一方面向以色列提供军事支持，另一方面推动人道援助以缓解巴勒斯坦居民的困境。国际组织反极端主义项目（CEP）的中东专家辛德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，德国及欧盟在中东事务中多扮演“旁观者”的角色，无法真正影响以哈冲突的核心谈判。

随着特朗普重返白宫，德国需关注他如何平衡其亲以色列立场与推动终战的目标。辛德勒认为，除非加沙地带和黎巴嫩南部的重建机会显现，欧洲才能重新通过积极参与确立其在中东的角色。

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面对中国的挑战

过去3年，德国外交部长贝尔博克在对华政策上以强调人权和价值观著称。例如，她曾在2023年的记者会上公开质疑中国人权问题，引发争议。

GPPI的贝纳指出，以价值观为导向的外交政策在复杂的现实中实施起来非常困难。他表示：“目标远大当然是好事，但实际推动时，贝尔博克本人可能也会意识到，必须在价值观与现实政治之间找到平衡。”贝纳相信，就算是贝尔博克本人，未来推动任何与德国的同盟时，恐怕也不会再想用同样的方式，来巩固以价值观为基础的外交政策。”

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