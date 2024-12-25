2025年中国将蝉联全球最大汽车出口国

尽管欧盟对电动车的额外关税可能导致增速放缓，但难挡中国汽车发展势头。受益于尖端技术和多元化产品战略，中国2025年仍将保持汽车出口第一大国。

（德国之声中文网）根据海关总署公布数据，2023年，中国汽车出口量为522.1万辆，日本为442.3万辆，中国首次超过日本，成为全球最大汽车出口国。

2024年，根据位于新加坡的市场研究公司Canalys的数据，中国汽车出口实现持续增长，前三季度出口量增长了27%，达到了310万辆。

华创证券预测，2025年中国出口汽车增速将放缓，但出口量仍可能达到558万辆，增长14%。其中放缓原因在于遭遇来自欧盟的额外关税压力。但中国主流汽车制造商，如上汽集团，将通过推出汽油车和混合动力车型来缓解这一贸易壁垒带来的影响。

欧盟市场仍具吸引力

尽管欧盟对中国制造的纯电动车征收额外关税，市场需求也可能因此受到影响，但欧盟仍被视为中国汽车制造商的核心市场。Canalys分析师指出，中国汽车品牌将通过增加混合动力车型的生产来吸引欧洲消费者。例如，上汽集团推出了MG3和MG ZS的混合动力版本，挑战日本品牌在欧洲的市场地位。

根据Canalys数据，中国今年前三个季度对欧盟的汽车出口占总出口量的28.4%。

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新增关税不抵发展势头

今年10月，在对中国电动汽车进行反补贴调查后，欧盟通过了一项决议，对中国大陆产纯电动车征收关税。在对中国纯电动车征收10%标准关税的基础上征收额外关税，预计实施五年。

对中国汽车制造商新加征的关税将介于7.8%到35.3%不等。中国出口的纯电动车占比预计将下跌至19%，去年该比例为22.5%。

中国第二大汽车制造商吉利汽车控股有限公司首席执行官桂生悦在接受《南华早报》采访时表示，即使对该公司生产的纯电动车征收18.8%的关税，也不会阻止其在欧盟占据更大市场份额，因为其生产优势足以抵消额外关税的影响。并表示，该公司将继续推动电动车和汽油车的海外出口量。

电动汽车制造商蔚来汽车（Nio）联合创始人兼首席执行官李斌（William Li）亦估计，受益于在电池和智能汽车技术优势，中国汽车出口预计在未来几年将飙升至每年1500万辆。而中国汽车制造商的年产量预计将在未来几年达到4000万辆。这就意味着，未来全球每10辆汽车中将有4辆由中国生产。

《南华早报》引述称李斌的观点称，中国汽车仍有重大困难需克服，包括基建成本不容低估以及如何令中国产智能车进一步适配当地客户需求等问题。

瑞银（UBS）去年预测，至2030年，中国汽车将占据全球33%的市场份额，高于2023年的17%。

驱动出口增长因素多重

据Digitimes Asia发布报告称，驱动中国汽车出口增长的因素较多，首先，在国内市场趋于饱和的情况下（过去十年平均增长率仅3%），中国车商愈加转向海外发展机会，并且不断改进车型以符合国际需求 – 从曾经以面向本土的小型汽车到具有价格竞争力的SUV以及先进的电动汽车。

此外，中国汽车的出口范围亦发生变化：从先前的主要面向非洲以及欠发达地区，到现在将收入较高、人口密集国家作为目标出口国，也为出口增长提供了显著提振。最后便是将电动汽车作为据点推动出口。

2023年，中国出口177万辆电动汽车，占汽车出口总量的30%以上。2024年前9个月，电动汽车出口总额为152.4万辆，占所有汽车出口的32.4%，比去年同期增长22%。欧盟、东南亚、中南美洲、中东和其他亚洲国家占中国电动汽车出口的82%，其中欧盟和东南亚分别以32.3%和16.7%的份额领先。

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（综合报道）

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