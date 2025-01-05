2024美国新车销量创五年新高 混动需求旺盛

2024年，美国新车销量达到1590万辆，同比增长2.2%，创下自2019年以来的新高。混合动力车的强劲需求成为推动销量增长的主要动力。

（德国之声中文网）2024年，美国新车销量显著增长，从疫情低谷中逐步恢复。据分析公司Wards Intelligence的数据，美国市场全年销量达到1590万辆，同比增长2.2%，为2019年以来的最高水平。汽车制造商预计这一趋势将在2025年延续，但特朗普即将上任的政府可能取消电动车税收抵免，这为未来的市场表现增添了不确定性。

通用汽车在2024年继续蝉联美国销量冠军，全年销售270万辆，同比增长4.3%。公司全球市场负责人哈维（Rory Harvey）表示：“我们正带着强劲的势头迈入2025年。”

混合动力车需求激增

混合动力车在2024年的销量增长尤为显著，同比增长36.7%。丰田汽车销量同比增长3.7%，混合动力车型如Camry和RAV4成为销量增长的主要驱动力。丰田北美销售和营销负责人克里斯特（David Christ）指出：“混合动力车的需求极为强劲，几乎供不应求。相比之下，尽管提供了大量补贴，电动车的需求依然疲软。”

福特汽车同样受益于混合动力车的热销，全年总销量增长4.2%。福特报告称，混合动力车销量达187,426辆，是其电动车销量的两倍。尽管如此，福特表示将继续推动电动车销售，包括延长为电动车购买者提供免费充电装安装服务的计划至2025年3月底。

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特斯拉和Stellantis表现不佳

与整体市场趋势形成对比的是，特斯拉和Stellantis在2024年的销量出现下滑。Stellantis全年销量同比下降15%，旗下Ram、Jeep和Dodge品牌销量均有所减少。公司此前的激进定价策略导致消费者流失，并最终导致前CEO塔瓦雷斯（Carlos Tavares）离职。

特斯拉也面临销量下降的压力。随着产品线逐渐老化，以及中国市场竞争加剧，这家电动车巨头在2024年的交付量罕见出现年度下降。

特朗普政策的不确定性

分析人士指出，特朗普政府的计划可能对2025年及以后的汽车市场产生重要影响，特别是如果取消拜登政府实施的7500美元电动车税收抵免政策，以及提高对墨西哥和加拿大进口汽车的关税。这些政策变化可能改变消费者的购买偏好。丰田的克里斯特表示：“如果电动车税收抵免被取消，这将显著影响消费者的选择和购买方式。”

（综合报道）

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