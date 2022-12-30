2023：缅甸内战决定性的一年？

（德国之声中文网）数千人死亡，至少 150 万境内流离失所者，这是迄今为止缅甸内战的代价。

自缅甸武装部队于 2021 年 2 月 1 日掌权以来，全国各地的战斗、袭击和绑架事件连绵不断。监狱里关满了被军方虐待、折磨和杀害的政治犯。

被罢免的政府首脑昂山素季在虚假审判中被判处总计超过 30 年的监禁。独立报道极其困难，记者受到威胁、迫害和杀害。

在这场内战中，至少有三个相互冲突的政党。军政府自称为国家行政委员会（SAC）。抵抗力量包括民族团结政府（NUG）、流亡议会（联邦议会代表委员会，CRPH，2020年选举产生，但被政变推翻）和人民国防军（PDF）。

然后是分布在缅甸各地的各种族群及其军队，其中一些支持抵抗运动，另一些支持军政府。在某些情况下，还有一些还保持中立。

与任何内战一样，这场冲突涵盖军事、经济和政治各国层面。在所有领域，冲突各方都试图占据上风。

缅甸悬而未决的权力之争

在军事上，情况是分裂的。缅军控制着缅甸中心地带的大部分地区以及仰光、曼德勒和首都内比都等大城市。

少数民族居住的地区在中心地带形成一个马蹄形。在这里，民族团结政府和本地少数民族占了上风。

然而，分析人士一致认为，短期内不会有人向首都进军，因为原始军事力量的平衡继续有利于军方。这在一定程度上要归功于俄罗斯去年 11 月提供的武器。缅甸军方现在拥有苏霍伊 Su-30 战斗机，而许多民兵还只能使用自制步枪。

克拉科夫雅盖隆大学的政治学家卢比纳（Michal Lubina）告诉德国之声，武装抵抗旨在尽可能多的方面向军方施压。

卢比纳说，这可能会引发一场反政变，或者至少是缅军内部的权力改组。他说，"这将为与民族团结政府和人民国防军进行谈判打开一扇门。"但是，目前没有迹象表明这会很快发生。

军方控制着缅甸的主要城市和中心地带

缅甸的经济战争

通过公民抗命，攻击电网等基础设施，以及抵制军方拥有的企业，抵抗运动旨在切断缅军的基本收入来源。

另一方面，军方则试图阻止民众向抵抗组织转移捐款，同时为自己的经济支持者营造一个有利的环境。

由于这场内部经济战争，缅甸的国内生产总值急剧萎缩。根据世界银行的数据，到 2022 年 7 月，这一数字仍比政变前一年小 13%。大约 40% 的人口生活在国家贫困线以下。

尽管人们在这些悲惨的经济条件下经受痛苦，但这一方面的冲突仍未定论。

军方在2023年的"合法化"尝试

虽然在军事和经济上尚不清楚 2023 年会带来什么，但可以肯定的是军方正在尽一切努力取得政治上的胜利，并通过宣布来年的选举来加强其合法性。

已经很清楚，选举将既不自由也不公平。而且它们不能在全国各地举行。选举委员会由军事首长亲自挑选的 15 名成员组成。

在竞争激烈的地区，几乎不可能让民众投票。选举制度也将被改变，对军方非常有利，根据宪法规定，所有议会中25%的席位已经保留给了军方。

缅甸少数民族地区的武装民兵反对政府军

上周五，选举法改革生效，这将使得许多政党无法参加选举。例如，政党必须在注册三个月后拥有 100,000 名经过验证的成员才能参加选举。

军政府对外的门面

尽管大多数缅甸人拒绝选举和军事统治，但军方仍可以利用其权力地位与国外建立联系。

"军政府厌倦了被称为军政府。他们希望保留一种门面，以便更容易让缅甸与别国实现关系正常化，尤其是对亚洲大国而言。"卢比纳说。这些国家包括中国、印度、泰国、越南和新加坡。

与欧洲或美国相比，这些国家对军事统治的保留意见较少，走过场的选举可能会使它们更容易与缅甸合作。缅甸军方需要这些合作伙伴来让该国的经济再次运转起来。

选举也对国外抵抗运动的形象构成威胁。

国际危机组织的缅甸问题专家霍西（Richard Horsey）告诉德国之声，如果投票站遭到民兵袭击，选举因过度暴力而蒙上阴影，这将使那些不想选边站的国家更容易将冲突相对化。

他说："选举暴力的问题在于，它不太可能阻止该政权继续执行它的任何计划。"

他说："这将损害抵抗运动的声誉，而且会使那些出于自身原因想把这件事描绘成一个'复杂问题'的国家更加容易说，'那里没有谁是谁非，只是一场冲突，你必须看清问题的放方面。'"

霍西说，缅甸军方领导人敏昂莱认为这次选举是一个过渡过程，"不是回到民主，不是回到和平，不是远离暴力，而是为了巩固他的控制和他对缅甸未来的愿景。"

未来将是一个由敏昂莱领导的披着平民外衣的军政府，并通过虚假的选举使之合法化。

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