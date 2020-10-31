2021欧洲歌唱大赛 意大利摇滚胜出

（德国之声中文网）当最后得分确定了意大利在荷兰鹿特丹举行的欧洲歌唱大赛（也译：欧洲电视网歌唱大赛 英文简写：ESC）中获胜时，即使是以硬汉形象出场的马内斯金（Maneskin）的摇滚乐队成员也有几滴眼泪流了出来。乐队主唱（Damiano David）戴维在胜利后对着麦克风喊道："摇滚乐永不消亡"。

胜利者的主要得分来自电话投票的524分。而来自39个国家的评委给出的分数则相对较少。无论如何，这还是让代表意大利的参赛者以的较少分数领先于499分的法国和432分的瑞士。当意大利乐队在当地时间凌晨1点前不久再次现场演奏他们的获胜歌曲 "Zitti e buoni "时，甚至连同场参赛的竞争者们都无法再安心坐在沙发上了。大厅里热情的观众也跟着跳起了舞。鹿特丹的竞技场震撼了，金色的纸屑从大厅的屋顶倾泻而下。

沉浸在幸福中的获胜者

既不温顺也不端庄

Maneskin的四个年轻摇滚歌手在他们自编的歌曲中唱到，他们很疯狂，但也与其他人不同。随着意大利年轻人的更多认可和呼声，这个乐队已经在意大利通常不被人知的圣雷莫音乐节上赢得了最佳青年乐队的称号。"Fügsam und gesittet（温顺和端庄） "是翻译成德语的获奖歌曲的名字；这当然与歌词中的内容完全相反，这首歌是以最佳摇滚风格在烟雾和火柱前赤裸上身，穿上紫茄色的人造皮革服装表演的。为了参加ESC，这首含有大量意大利脏话的歌曲必须被特别改写和 "钝化"，以使其适合全家欣赏。

悠扬的法国女人只排在第二位

马内斯金将法国和瑞士抛在身后。法国表演者芭芭拉-普拉维（Barbara Pravi）的香颂（法国世俗歌曲）——与慵懒的瑞士歌手提尔斯（Gjon's Tears）的民谣测曾在最后计分阶段交替着领先，直到公众电视投票的分数让意大利后来者居上。来自法国和瑞士的更传统的参赛歌曲更有旋律性，歌唱技巧当然也比咆哮的马内斯金摇滚乐队的参赛作品更好，但在欧洲歌唱大赛上，不寻常的作品往往会赢得比赛。而且博彩公司已经连续几天看好意大利获胜。

Barbara Pravi的 "Voilà "获得第二名：12分来自德国

暂时遗忘新冠

"在几个小时内，让我们忘记外面的大流行病，"主持人尼基在节目开始时说。大厅里的人都疯了。3500名观众主要来自荷兰。所有人的新冠病毒检测结果都呈阴性。有些人在刚进入大厅时眼里含着泪水。来自鹿特丹的Gert-Jan Verbloom称赞道："这场演出简直太精彩了"。在去年的比赛被取消后，歌迷们终于再次一起唱歌和欢呼。而且在座位上不一定要戴口罩。欧洲广播联盟（EBU）表示，在鹿特丹Ahoy体育场制作节目两周内所进行的近25,000次测试中，只有16次是阳性。观众将在决赛后五天再次接受测试。然后将科学地评估荷兰封锁后的第一个重大文化活动是否导致了新冠感染人数的增加。

德国：3分

德国参赛者带来有趣的踏步歌舞 "我不觉得讨厌 "（I don't feel hate）。看上去，这首歌的表演就像一幅漫画，在倒数第二名的位置上只拿到了3分。来自汉堡的西格瓦特(Jendrik Sigwart)此次在ESC上带来的是他的处女作，所以在决赛前就表现得很谦虚。"我仍然是我。你不会在ESC之后成为一个明星。要做到这一点，你首先必须获胜，这是很不可能的，其次你必须做一些ESC以外的事情，"詹德利克告诉德国之声。

丰富多彩的组合

欧洲歌唱大赛ESC是一个多元化的节日。在这里，没有人因出身、性别或性取向而被评判。即使是国家之间的竞争，也没有那么浓的火药味。例如，一位英国歌手虽然得了零分，却获得了热烈的掌声。

在这个舞台上，参赛者的国籍并不一定要是她们所代表的国家。今年，一位荷兰妇女代表希腊参赛，一位美国说唱歌手则支持圣马力诺。这些歌曲通常由国际团队创作和制作。例如，瑞士今年的歌曲，部分来自荷兰。荷兰的参赛者Jeangu Macrooy来自南美洲的苏里南。他表示：对他来说，作为一名同性恋者，今天有这么多来自LGBTQ社区的人能够站出来争取他们的权利，这很重要。他表示这就是其歌曲 "一个新时代的诞生 "的主题。可惜它只够获得了第23名的成绩。

明年：在意大利重聚

扬-德-华克（Peter Jan de Werk）从小就是ESC的粉丝。此次是他第一次参加现场直播——兴奋不已。这位鹿特丹人在经历了一年多的新冠限制措施之后，感觉生活又回来了。他兴奋地说。明年他肯定想去罗马。获胜的国家传统上会主持下一次大赛。"如果我有机会再参与一次，我一定会这样做。我愿意放下一切，因为这实在是一个美好的经历。"

ESC走向美国

你知道吗？已经举办了65年的欧洲歌唱大赛，是世界上最古老的电视音乐节目，目前还正不断壮大。美国的广播公司NBC希望复制这个成功的概念，与所有州一起组织 "美国歌唱大赛"。5月初，欧洲广播联盟和一家美国制作公司签署了一份这方面的合同，计划于2022年夏天开始推出美国版的ESC。