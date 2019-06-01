2019年女足世界杯 你必须了解的五个知识点

（德国之声中文网）赛期多长？参赛球队有多少？

女足世界杯于1991年问世，和男足一样，每4年举办一次。本届赛事从6月7日到7月7日在法国举行，参赛球队24支，共552名球员。

首场比赛在东道主法国和韩国之间进行，地点是巴黎的王子公园球场。与半决赛和决赛一样，该场比赛的入场券在48小时内便销售一空。小组阶段结束后，从6月22日起，赛事进入淘汰阶段，先是八分之一决赛。7月7日，两支成绩最好的球队在里昂体育场进行决赛。争夺第三名的比赛此前一天在尼斯举行。

有哪些热门队？

首先，当然是美国。在迄今为止的7届世界杯上，没有哪个国家的球队比美国队夺冠次数更多：一共3次（1991、1999、2015）。德国紧追其后：两次登顶（2003、2007），此外，德国女队还曾8次夺得欧洲冠军称号。

2011年，日本女将们在世界杯赛上首尝夺冠滋味儿，本届亦被看好。东道主法国期待收取地利之惠首次称冠。英国以及西班牙，在资格赛阶段均8战8胜，也被视为潜在的热门队伍。

德国队志向若何？

德国队在新任主帅福斯-特克伦伯格的率领下出征。这位现年51岁的教练曾代表德国国家队参加过125场国际比赛，当过4次欧洲冠军、一次世界亚军。执掌德国队前，她训练过瑞士国家队。

上任后，福斯-特克伦伯格使队伍年轻化，确定波普（Alexandra Popp）为队长。她宣布了不高的目标："首先，我们要尽可能以小组第一的身份出线，结束小组赛阶段。下一目标是获得2020奥运参赛资格。为此， 我们必须成为欧洲三甲之一，也就是说，至少必须进入四分之一决赛，甚至进入半决赛。"过去数星期里，福斯-特克伦伯格把球队塑造成了一个整体。她说，大家都感觉到了那"积极的能量"。

德国队属于B组，分别对阵中国（6月7日）、西班牙（6月12日）、南非（6月17日）。

谁是最佳球员？

若细察一下世界杯历史，一个名字尤其耀眼：巴西的玛塔（Marta）。她以15粒进球成绩成为创世界杯最高纪录的前锋。这位6任世界足球小姐将在法国再度为巴西队冲锋陷阵。同龄的美国球员拉皮诺（Megan Rapinoe）也可能是最后一次参加这一世界最重要的女足赛事了。4年前，这位边锋荣膺冠军称号。

熊古纱希（Saki Kumagai）曾三获冠军杯赛冠军，目前在奥林匹克马赛俱乐部效力的这名日本国足队长去年率队赢得了亚洲杯。法国队明星是雷纳德（Wendie Renard）。奥林匹克里昂俱乐部的这名身高1.87米的后防线首领被认为是难有其匹的后卫。在86场国际比赛中破门32次 的德国中场球员毛罗然（Dzsenifer Marozsan）亦属于本届世界杯赛的顶尖球员。

世界最佳前锋、挪威的赫格贝里（Ada Hegerberg）此次缺席。因与挪威足协争议无解，这位2018金球奖得主退出了国家队。在此之后，挪威足协成了世界上第一个决定对男足、女足实行同薪待遇的足球组织。

哪些是新的？

在俄罗斯男足世界杯赛后，女子世界杯赛也将首次引入视频助裁技术。不过， 与在场上主事的女裁判们不一样，视频助裁将只由已有实际经验的男性担任。其中有3名德国人。斯泰因豪斯（Bibiana Steinhaus）和侯赛因（Riem Hussein）这两名女裁判将代表德国足协担任主裁。继2011和2015年后，斯泰因豪斯将是第三次在世界杯上执哨。

国际足联增加奖金数量一倍，达到约2700万欧元，这也算是新鲜事。冠军队将获360万欧元。与男足相比，这不过是零头：去夏，在俄罗斯，国际足联为世界冠军法国队拿出了3230万欧元。本届女足世界杯上， 若德国队称雄，每名队员将从德国足协那里得到新谈成的创纪录奖金6.5万欧元。作为比较：倘德国男队在2018年的俄罗斯世界杯塞上拔得头筹，德国足协本会给每个队员发奖金35万欧元。