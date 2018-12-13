 2018年全球有80名记者被杀害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2018

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时政风云

2018年全球有80名记者被杀害

人权组织“记者无疆界”本年度报告表明：在全球范围，记者依然是袭击目标，在某些国家和地区，他们的人身安全受到较前更大的威胁。

Afghanistan Trauer im getötete Menschen, darunter auch viele Journalisten (picture-alliance/dpa/T. Mondal)

阿富汗2018年有15名记者和媒体工作人员遇害

（德国之声中文网）非政府组织"记者无疆界"本年度报告得出一个让人震撼的数字：2018年，全球范围共有80名记者被杀害，比2017年增加15人。令人瞩目的是，其中一半记者死于5个国家：阿富汗、叙利亚、墨西哥、也门、印度。

该组织发言人雷迪斯克（Michael Rediske）指出，数字表明， 武装冲突依然是记者在全球范围面对的最大威胁，"但同时有这么多记者在非战争地区被谋杀，却是一个令人惊怵的信号" 。他强调，他所能提供的只能是这样的一幅暗淡图画，因为凶手和指使人通常可以相信，即使搞了谋杀也无虞受到制裁。

2018年，被杀记者、公民记者和媒体工作人员数量最多的国家分别是阿富汗（15人）、叙利亚（11人）、墨西哥（9人）、也门（8人）及印度（6人）。今年，美国国内有6名记者丧生，其中4人死于安纳波利斯地方报纸《首府公报》（Capital Gazette）报社遇袭事件。

中国关押公民记者最多

记者被杀害不是唯一问题：媒体人被关押数量也呈跃升。2017年，有107名记者被拘；今年，截至12月1日，全球已有150名媒体人被关押，原因之一是，针对在线记者和社交媒体的法律收紧，中国、埃及、伊朗和沙特便是这一情况。

Deniz Yücel, Demonstration gegen in der Türkei inhaftierte Journalisten (picture alliance / rtn - radio tele nord)

德国记者于切尔（Deniz Yücel）在土耳其被关押一年多后才获释

至12月1日，全球目前共有348名媒体人因其所从事的工作而系狱。在这里，人们同样可以观察到，某些国家是重点，一半以上记者被关押在下列5国：中国（60）、埃及（38）、土耳其（33）、伊朗（28）、沙特（28）。世界上人口最多的国家--中国的情况有多糟糕，也可以从记者无疆界组织的年度报告中获知。根据该报告，被关押的媒体人中有46名是试图避开共产党日益强化的监控的公民记者，其中一些人仅因在社交媒体或即时通讯网站上传一篇文字便被捕。报告指出，在中国许多被拘者受到虐待，一些人更遭受酷刑；10名公民记者健康状况恶化，有命丧狱中的危险。

问题国家土耳其

涉及拘押，土耳其的情况也仍然令人担忧。这个北约成员国是全球系狱专业记者数量最多的国家。记者无疆界年度报告指出，虽然与2017年相比，该国系狱记者数量有所减少，但这并不表明情况有所改善。报告指出，很多记者不过是被有条件释放，还在等待法院的宣判。

"记者无疆界"呼吁终止迫害媒体人。该非政府组织早就要求联合国任命一名负责保护记者事务的特使。该组织在年度报告中指出，该特使能够协调成员国保护记者的工作，落实现有的国际法。

 

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