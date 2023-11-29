16名香港民主派人士颠覆案审理接近尾声

（德国之声中文网）庭审进入结案陈词的第一天，港版国家安全法指定法官陈庆伟（Andrew Chan）表示，法庭"暂定"在三至四个月内做出判决，并为结案陈词阶段预留十天时间。

这是法庭首次正式表明这场旷日持久的庭审即将进入尾声。自2月6日开庭以来，已经进行了一百多天的庭审。

2021年初，依据中国颁布的国家安全法，警方对香港五十多名民主派领袖展开了搜捕行动。包括美国在内的一些西方国家批评香港国安法是镇压工具。

2019年，香港发生了历时数月的民主抗议运动之后，北京出台了香港国安法。北京宣称，这部国安法使香港恢复了稳定。

一些香港民主运动的领袖人物有可能最终被判处终身监禁，一些西方国家的外交官对庭审过程进行了旁听。

在迄今为止的庭审过程中，检察官指控民主派人士密谋制造宪政危机、试图以非法手段颠覆政府，例如组织初选，旨在最大限度地让泛民派在立法会中占据多数派地位。检察官称，民主派当时"毫无理由"地否决政府预算，以此要挟政府，作为他们达到颠覆政权或迫使领导人下台的目的。

在结案陈词中，检察官表示，即便没有使用暴力，但确实发生了颠覆行为。检察官表示："如今危害国家安全和进行颠覆并不需要付诸暴力，而是可以借助包括社交媒体在内的数字手段。"

接受庭审的民主派人士已经从2021年2月28日至今，以涉嫌违反国安法为由，被关押了超过一千天。由于检察官多次要求增加准备时间，庭审被迫多次延期。被关押的47人中，只有13人获准取保候审。

被指控的 47 人中有 31 人认罪，这可能使他们获得减刑。只有 16 人不认罪，其中包括活动人士吳政亨以及民主党立法会成员梁国雄等人。认罪者当中包括前法学教授戴耀廷以及学生领袖黄之峰等人。

(路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。