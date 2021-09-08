默克尔淡出政坛 留下厚重的外交遗产

（德国之声中文网）当默克尔2005年第一次当选德国总理时，她的名字在德国以外的地方很少有人知道。没有人会想到，这位女性在今后的十多年里为国际政治深深打下自己的烙印。

她很快在政坛站稳脚跟，包括外交领域。从一开始，她便亲自构建外交政策，而不是把它全盘委托给外交部。2007年默克尔做东在德国波罗的海海滨度假地（Heiligendamm）成功举办了8国集团峰会，显示其在各国领导人面前应对自如。

欧元危机上，德国扮演主导角色

2008年，全球金融危机爆发，默克尔总理也转换成危机模式。欧洲统一的象征，全球最坚挺货币之一的欧元，遭遇到前所未有的压力。默克尔发出警告，“欧元一旦垮掉，欧盟也将覆没”。

这样，默克尔领导下的欧洲经济实力最强的国家德国，并非情愿、但别无选择地挑起欧洲大梁。德国政府一方面迫使债台高筑的国家走上财政精简与改革的道路，在这个过程当中，希腊的批评者曾将德国二战期间对该国的占领拿来作比较。但另一方面，默克尔同意出台规模浩大的援救计划，德国对其它国家债务的担保程度极大提高。

欧盟其它国家对德国的领导角色基本认可的事实，要归功于默克尔小心、敏锐的言行。哈勒大学政治学者瓦维克（Johannes Varwick）对德国之声表示，默克尔将“谨慎文化”同“责任文化”相结合。

同法国的伙伴关系不再紧密

欧洲权力的分配，此消彼长，德国的角色重要了，法国的权重便降低。虽然，默克尔不断宣称法国是最紧密的盟友，以至于媒体将她同时任法国总统萨科齐的合作称之于“默科齐”（Merkozy）。

然而，包括马克龙在内的多个法国总统都曾发出深化欧盟的呼吁，即创立欧盟财政部长一职，默克尔对此却无动于衷。

德国外交政策研究员霍夫（Henning Hoff）认为默克尔在此错失良机；瓦维克也认为同法国“渐行渐远”，称在推动欧盟融合问题上，默克尔缺乏“远见”。

默克尔同法国总统萨科齐的合作似乎最默契

着迷中国

以她一贯的就事论事、不讲排场，追求各方满意的做法，默克尔维系着德国政府之前的基本外交国策，尤其关注德国经济在全球的利益。

这一政策硕果累累，尤其同中国的贸易往来急剧增加。默克尔频发访问中国，似乎被中国吸引。霍夫说，这是一种“近乎敬畏的对中国经济实力的崇拜。”在那里，人权议题她只是小心谨慎地提起。

倒是美国指出德国越来越依赖中国。霍夫认为，威权国家、尤其是中国和俄罗斯带来的危险，其中包括使用地缘经济作为杠杆、制造假新闻以及侵蚀西方，默克尔很长一段时间来不是低估了，就是对其轻描淡写。

慷慨的难民政策

假如默克尔总理2015年结束任期，她的总理功绩哪怕再辉煌，也会是昙花一现，很快被人们遗忘。令她闻名天下的是2015年夏末的一项决定，它同时也是国内外对默克尔褒奖的分水岭。她一人做出决定，向滞留在匈牙利的难民开放边界。她对此的理由不仅来自基督教“爱身旁的人”，同时也有她作为前民德公民对不开放边界的经验。默克尔同无数叙利亚难民拍了自拍照，瞬时间，德国成为全世界人共同向往的地方。

因为这一决定，她被一部分人奉为圣者，2015年《时代杂志》将默克尔选为“年度风云人物”，称之为“自由世界的总理”。但另一部分人，首当其冲是东欧国家，则对默克尔很不满，认为她试图把慷慨的难民政策强加给整个欧盟。

默克尔的难民政策分裂了社会

同华盛顿的关系冷淡了

起初，默克尔是一名跨大西洋政策的热情支持者。当年作为反对派政治家的她，曾力挺小布什总统发动的伊拉克战争，但大多数德国公民则反对那场战争。

随着布什以及奥巴马总统将美国外交政策的重心移向亚洲，德美关系冷淡下来。奥巴马曾把默克尔成为其外交政策领域最重要的伙伴，但就是在他的执政期内，默克尔的手机曾长年被美国情报机构监听，该丑闻于2013年曝光，默克尔极为愤怒：“朋友之间搞监听，这是不可以的”。

乌云笼罩

世界局势风云变幻，2014年，俄罗斯吞并了属于乌克兰的克里米亚半岛，2016年，英国全民公投决定退欧，同年，特朗普当选美国总统。特朗普打出“美国第一”的口号，告别多边主义，甚至对北约产生疑问。

深怀着对美国的失望，默克尔2017年表示，“我们可以完全相互信赖的时代，部分的已经过去”。

然而，正是事态严峻，鼓励默克尔再度迎战，参加2017年的联邦大选，她获胜后开始第4届任期。

德国在阿富汗问题上的重大误判将成为默克尔执政成绩单上的一个污点

阿富汗的灾难结局

随着第4届任期的开始，默克尔也成了世界政坛上的中流砥柱。瓦维克认为默克尔再次接受挑战，是要强化“德国比任何一个国家更依赖多边框架”。

霍夫认为，默克尔在团结欧洲以及西方、让冲突各方保持对话方面，显示出超强的能力，虽然不是每次都成功，比如在俄罗斯和乌克兰的冲突上。她对北溪2号油气管线的坚持同美国和东欧国家的态度形成强烈对比。

今年初，拜登总统上台后，默克尔同美国的关系有了很大程度的改善。今年7月，拜登邀请默克尔作为第一位欧洲政府首脑访问白宫，称赞她的政治功绩是“历史性”的。

今年8月中旬，在默克尔任期即将结束之际，华盛顿和柏林一项重大误判的结果清楚地展现在人们眼前，西方军队撤离阿富汗后，塔利班接管了整个阿富汗。这些年来几乎所有一切社会成就瞬间毁于一旦。德国政府反应迟缓，是否接收当地为德国机构服务过、面临血腥报复的员工，各方争吵不休。而它将成为默克尔执政成绩单上的一个污点。

©️ 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿。