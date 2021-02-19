默克尔对华态度：很现实还是已过时？

（德国之声中文网）2020年12月，柏林。德国联邦议会，默克尔主张签署中欧全面投资协定的一些关键问题，正遭到议员的质疑。默克尔正处于守势。"我们从香港问题可以看到，中国甚至不遵守国际条约的规定"，绿党联邦议院人权发言人鲍舍（Margarete Bause）说。该党成为德国最严厉批评中国的政党。

默克尔的回答是一个窗口，由此可以窥见她的整个对华态度——这个态度受到越来越多的质疑，被认为脱离现实。

"我们非常关切地看到，当此之际，坦白地说，香港的'一国两制'非常脆弱。"默克尔说。"而且，对于我们享有的价值观和拥有的利益之间的矛盾，我们在作出政治决定时，必须一次又一次地权衡取舍。"

默克尔的勇敢开端

这与默克尔担任总理初期的情形大相径庭。上任半年后，她于2006年5月以全新形象访问北京。与她的前任施罗德不同，她将在公开场合谈论人权问题——并努力尝试带来改变。

到了2007年，默克尔迈出了最大胆的举动：邀请达赖喇嘛在柏林总理府会面。

默克尔后来回顾说，这次会面引发了一场健康的辩论。她说："好在我们......永远不会允许价值观和利益进入让人不可接受的竞争，但我们总是试图找到正确的平衡点"。

不过，德国马歇尔基金高级访问研究员、德中关系观察者的巴尔金（Noah Barkin）告诉德国之声，这段经历确实产生了后果。"我认为这算是给默克尔敲响了一记警钟。她在公开场合谈论人权问题的语气发生了改变。"

全球金融危机的爆发，让价值观和利益之间的平衡进一步倾斜。巴尔金说："中国经济成了一根重要的拐杖。"德国企业把这个拐杖变成了更像弹弓的东西。从2009年到2011年的两年间，德国对中国的出口增加70%以上。而且，金融危机演变成欧元危机之后，中国成为欧元区债券的重要投资者。"我认为这影响了默克尔对中国的看法，"巴尔金回顾说，"这一次欧洲面临危机的时候，她仍然在谈论中国的帮助。"

2007年，默克尔邀请达赖喇嘛在柏林总理府会面

德中战略伙伴关系

随着经德中经济联系的加强，政治接触也在增加。2011年，中国总理温家宝带领着一众部长来到柏林，两国之间首次进行了全面的政府间磋商。温家宝暗示了一个交换条件。他说："中方衷心希望与德国一起走上大国之间相互尊重的方向，这样我们才能创造双赢的局面。"

在巴尔金看来，这个信息很明确："当中国在双边关系中谈及尊重时，其真正的意思是，它不希望其他国家进行它所谓的干涉内政。"

2012年，中国新领导人习近平上台之后，这种关系中的权力平衡发生了快速的转变——变得对中国有利。习近平正在塑造一个加倍专制的新时代。

默克尔的最后推进

默克尔一直在推动加强和中国的经济联系，最终在2020年底完成了欧盟和中国的投资协议。对默克尔来说，这是为在中国做生意的欧盟公司争取更好的待遇。但是这给她带来了一连串的批评——一方面她对人权问题的担忧置之不理，另一方面她还无视即将上任的拜登政府提出的等待和协商的请求，从而让中国取得了超越跨大西洋伙伴关系的外交胜利。

巴尔金认为，这是默克尔有意而为之。"我认为，人们希望避免第二次冷战。她显然决意在中美对抗中扮演一个调和者的角色，以防止孤立或遏制中国，同时试图将其束缚在遵守规则的全球秩序中。"

德国的双重依赖性

如果中美之间持续对抗，德国可能会发现自己处于两难境地：安全上依赖美国，繁荣上依赖中国。"我认为骑墙将会变得越来越困难，"巴尔金说。"德国这样的国家将会面临一系列非常困难的选择。" 这是一个可能将由默克尔的继任者来决定的选择 。

默克尔2006年首次访华时的乐观情绪早已不复存在。巴尔金说， 2009-2011年她如此坚定地拥抱北京，使德国走上了目前的道路。"我认为，默克尔紧紧抱住的是在很多人看来已经过时的对华态度。"尽管这样的批评越来越多，但是没有迹象表明，默克尔在其任期的最后几个月里将会有所改变。

"我认为以15年前的考虑来做今天的决策是不明智的，"她在2020年告诉记者。"在我看来，寻求与中国建立良好的战略关系是正确的，也是重要的。但你不能抱有任何幻想——你必须着眼现实来掂量事情。"

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。