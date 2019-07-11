默克尔发抖 政治家解禁

（德国之声中文网）总理病了? 她的身体已经虚弱不堪吗？在默克尔又一次出现身体颤抖的情况后，德国发行量最大的报纸《图片报》登出大标题："没完没了"。

默克尔第一次发抖是在与来访的乌克兰总统出席欢迎仪式之际。据政府方面公布的消息称，原因是默克尔喝水不够。确实，事发当天柏林天气骄阳似火。默克尔第二次颤抖后，媒体从总理府获悉，这可能是一种心理反应，对此默克尔现在公开证实。

这本来是一件很明了也很让人理解的事情，但是却被联邦政府的新闻部门视为国家机密一般对待。就在联邦总理公开表示说不定何时就会发抖，现在她还需要在这种情况下生活一段时间的几分钟前，她的发言人德莫尔（Ulrike Demmer）还在对此事进行遮掩。她说，总理一切都很好。"在最近的3个星期她完成了所有日程。"事实确实如此，默克尔没有推掉任何日程安排。在日本举行的G20峰会上她谈判到深夜。她自己也强调："我很好！"

政治家生病？在德国是件新鲜事

人们开始半公开的议论默克尔的身体状况，而且她自己也做出回应，这在德国算是件新鲜事。以往德国很少出现有关总理健康状况的报道。

70年代初期的社民党籍联邦总理勃兰特（Willy Brandt）在任时很长一个阶段患有抑郁症，但是德国人对此一无所知。1989年柏林墙倒塌前不久，时任联邦总理科尔（Helmut Kohl）在一次基民盟党代会上战胜党内反对派推翻他的图谋时，他正在忍受着前列腺疾病引发的剧痛，这件事也没有向外界透露一点风声。

总理们显然都知道他们在做什么。德国人对政治家的信赖是一笔宝贵的财富。他们不喜欢，至少不想知道他们的政治领导人体弱多病。此外与其它民主国家相比一个很大的差别在于，德国政治家的隐私受更多尊重。

然而在美国，总统的血检结果会被公开报道。在法国，谈论总统的健康状况也不是犯忌，至少今天是这样。不过美国也有例子也表明，情况并非一贯如此：昔日总统弗兰克林·罗斯福（FranklinD. Roosevelt ）和肯尼迪（John F. Kennedy）在任期间都曾患过重病，但是公众对此毫不知情。

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带病工作

不过在公开政治家身体状况方面，现在德国也出现变化。一些个案更是起到推动作用。例如莱茵兰-普法尔茨州社民党籍女州长德雷耶尔（Malu Dreyer）经常公开谈到她患有多发性硬化症。

然而无论是在东欧或者亚洲，非洲或者拉丁美洲，独裁统治者都不会生病，至少生病绝对不会对外公布。为了加强这一形象，普京（Wladimir Putin ）赤裸着上半身在田野中骑马。在德国，默克尔则在一次欢迎仪式上平静了人们对其身体状况的辩论。她自己就表示："现在，我还必须在这种情况下生活一段时间。"现在，她已经开始了这样的生活。