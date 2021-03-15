 默克尔公开检讨：这都是我的错 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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时政风云

默克尔公开检讨：这都是我的错

一个经过12小时讨论得出的结果，一天半之后就被推翻。默克尔总理亲自宣布这场混乱是她一个人的错误。但复活节“得救”并非意味着控制住了疫情。

Weltspiegel | 25.03.2021 | Bilder des Tages | Tableau

默克尔说，“我想毫不含糊地表示，这完完全全是我的错误。"

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3月19日，德国总理默克尔与各州州长再次召开防疫电话会议，此次的讨论重点是疫苗接种策略。鉴于再次飙升的新冠感染人数，默克尔呼吁民众为再次收紧防疫措施做好准备。

据媒体报道，德国总理默克尔在其所属政党高层的一次内部会议上发出警告称，德国疫情现在已经进入“第三波”，在重新开放的问题上绝不应操之过急。

（德国之声中文网）周三中午（3月24日）默克尔总理突然召集新闻发布会，出人意料地表示取消一天前宣布的所谓复活节安静日决定。她说，该决定的形成可谓 "用心良苦"，但仔细分析，计划中的停工可能弊大于利。

她说，“决定的理由虽然很充分，但在这么短的时间内无法操作。” “太多的问题，从工资的缺失到工厂将遭到的时间损失，一系列问题都无法得到充分解决。”

“我们必须努力减缓第三波疫情。尽管如此，这是一个错误。”

默克尔说，“我想毫不含糊地表示，这完完全全是我的错误。因为说到底，作为总理，我对所有事情承担最后的责任。”“现在，我在这里这么说很重要。错误就是错误，重要的是应该改正，最好是及时改正。”默克尔强调说，她清楚现在取消原定措施的做法引发混乱，因此“最真诚地请求公民的原谅”。

随后，总理呼吁大家理解，告知"没有时间提问"，然后迅速离开新闻会会场，前往联邦议院参加例行问答环节。

MPK Merkel und Müller zu Coronavirus-Lockdown

12小时马拉松会议，讨论出的结果被推翻

默克尔说的“错误“是什么？

从周一（3月22日）下午开始，默克尔总理同各州州长经过12小时的马拉松会谈，终于达成基本共识，即在7日发病率连续3天超过每10万人100例的地区踩下紧急刹车，取消放宽限制。

他们还宣布，4月1日至4月5日为复活节小长假，实施严格封锁，届时整个国家，包括超市也必须关门，只允许两户人家之间的接触。这套措施被称为“复活节安静日”。

观看视频 02:35

是什么让默克尔说“全是我的错”？

默克尔在周二（3月23日）凌晨1点宣布时说，为 "打破新冠第3波传染指数级增长" ，不得已采取这些措施。

但是，它们一经公布，立即遭到了广泛的批评。

希望实施更严格禁令的流行病专家们认为，为期5天的“复活节安静日”对打击席卷德国的第3波浪潮几乎产生不了什么效果。

另一方，特别是代表新教和天主教的教会，大呼不合理，因为复活节期间教堂不准许举行礼拜等活动，这类活动只能在线上举办。

Deutschland Berlin Einzelhandel in der Corona Krise

本来，复活节前后是购物高峰期

支持撤销原决定

经济界几乎一致称赞默克尔总理的最新决定。德国贸易协会总干事根特（Stefan Genth）说，顾客可以同往年一样为复活节进行采购食品，“尤其在新冠疫情期间，要注意顾客的分流，而减少营业时间，顾客就会在商店门外排长队”。汽车工业协会主席米勒（Hildegard Mueller）也说，她的协会对原版计划充满疑虑，它将导致生产停产。雇主协会主席杜尔格（Rainer Gulger）说，“总理大胆的决定证明其强大的领导能力。”

政界领导人表示愿意承担责任。原版决定是默克尔总理同16个州的州长共同做出的，巴伐利亚州长索德尔（Markus Soeder）说，所有州长都应该站出来做检讨。副总理朔尔茨（Olaf Scholz）说，所有参与者，包括他自己都应该面对共同做出的决定并承担责任。

只是，复活节“得救”之后，老问题还没有解决：疫情怎样控制？周三晚上，罗伯特·科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）再次公开强调禁足令在控制疫情方面扮演的中心角色。他说，第3波疫情没有新的Lockdown是无法抑制的，因为，其它控制工具目前都还无法使用。周四，德国新增感染22657人，与新冠相关死亡228人，7日发病率每10万人中为111。

 

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