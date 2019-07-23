黑客攻击多家德国达克斯企业

（德国之声中文网）德国巴伐利亚电台、北德意志电台调查发现，包括巴斯夫、西门子、亨克尔在内的德国大企业多年受到黑客攻击，攻击可能来自中国黑客组织。

西门子周三（7月24日）证实曾在2016年6月初受到黑客攻击，但"经过详细的分析迄今未发现数据流失的迹象"。高科技聚合物材料制造商科思创（Covestro）称也曾受到黑客攻击，"但也未发生数据流失"。

4月初，化工巨头拜耳证实，早在2018年初就有迹象显示，该公司网络受到名为Winnti的黑客组织的病毒软件攻击。

该黑客组织首次被发现是在2011年，由卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的IT安全专家发现。该黑客组织被视为高度专业化，袭击往往事后才被发现。专家估计，黑客最初的攻击目标是网络游戏网站，窃取游戏币、安全证书、用户数据。

港府IT系统也曾遭Winnti感染

不过，据估计，之后Winnti黑客的任务扩展到政治间谍领域。巴伐利亚电台和北德意志电台记者发现，香港政府的IT系统也受到该病毒软件感染。一名港府发言人证实了这一事件。

杀毒软件制造商、安全专家对Winnti已观察数年。多人对巴伐利亚电台、北德意志电台记者表示，估计黑客是从中国作业的。

包括巴斯夫、拜耳在内的多家达克斯企业于2016年10月成立了德国网络安全组织（DCSO），在反黑客方面交流信息。

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DCSO组织称，Winnti属于"雇佣军"，对它的观察已经很长时间，很多迹象显示，Winnti有很高的可能性来自中国。

美国正在审理一桩电脑犯罪案件，嫌疑人是一名昵称为Winnti的中国人。对他的指控是，使用了Winnti病毒软件攻击一家风力发电机制造商。指控称，这名男子受到中国国家的委托。

近期攻击无法断定来源不排除其它方效仿Winnti

不过，许多指向中国的迹象来自多年以前。而攻击一直到2019年中仍有发生。在多大程度上能够从技术上断定这些黑客来自中国，并不清楚。德国一个安全部门的工作人员警告说，从理论上说，也存在黑客有意模仿最早的Winnti组织这种可能性。

中国外交部及驻柏林使馆未回复相关提问。德国内政部表示，了解过去一些年来德国企业发生了一些Winnti攻击事件，但不对个案表态。

不过，德国企业对网络犯罪仍未有太大重视。咨询公司毕马威7月初的一项调查显示，在约1000家受访企业中，39%表示过去两年曾受到电脑犯罪的影响。这些企业中85%不清楚攻击来自何方。他们也没有能力去追踪和澄清攻击事件。

"2019年德国经济界电子犯罪"研究中称，这些攻击事件造成的损失中间值为15万欧元，但也有损失明显更大的情况。事件包括账户、财政数据被滥用、侵犯知识产权、系统受损、受到威胁等，企业一段时间内被迫停产也造成损失。

企业人员的安全意识薄弱以及技术上的不完善，都为黑客攻击提供可乘之机。不过，毕马威公司调查显示，受访企业只有不到四分之一愿意投资5万欧元以上防范电子犯罪。特别是中型企业认为，自己并非黑客的目标。然而，在德国本土生产的这些企业的产品、数据、知识产权都可能引起外国的兴趣。近些年来，这一安全意识有所提高。