 黑客攻击多家德国达克斯企业 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

黑客攻击多家德国达克斯企业

德国记者调查发现，至少8家德国企业受到黑客攻击，其中6家为达克斯上市公司。这些攻击被认为可能来自中国黑客组织。但不排除有其它方效仿犯罪。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

（德国之声中文网）德国巴伐利亚电台、北德意志电台调查发现，包括巴斯夫、西门子、亨克尔在内的德国大企业多年受到黑客攻击，攻击可能来自中国黑客组织。

西门子周三（7月24日）证实曾在2016年6月初受到黑客攻击，但"经过详细的分析迄今未发现数据流失的迹象"。高科技聚合物材料制造商科思创（Covestro）称也曾受到黑客攻击，"但也未发生数据流失"。

4月初，化工巨头拜耳证实，早在2018年初就有迹象显示，该公司网络受到名为Winnti的黑客组织的病毒软件攻击。

该黑客组织首次被发现是在2011年，由卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）的IT安全专家发现。该黑客组织被视为高度专业化，袭击往往事后才被发现。专家估计，黑客最初的攻击目标是网络游戏网站，窃取游戏币、安全证书、用户数据。

港府IT系统也曾遭Winnti感染

不过，据估计，之后Winnti黑客的任务扩展到政治间谍领域。巴伐利亚电台和北德意志电台记者发现，香港政府的IT系统也受到该病毒软件感染。一名港府发言人证实了这一事件。

杀毒软件制造商、安全专家对Winnti已观察数年。多人对巴伐利亚电台、北德意志电台记者表示，估计黑客是从中国作业的。

包括巴斯夫、拜耳在内的多家达克斯企业于2016年10月成立了德国网络安全组织（DCSO），在反黑客方面交流信息。

观看视频 01:59

黑客大举盗窃德国政客数据

DCSO组织称，Winnti属于"雇佣军"，对它的观察已经很长时间，很多迹象显示，Winnti有很高的可能性来自中国。

美国正在审理一桩电脑犯罪案件，嫌疑人是一名昵称为Winnti的中国人。对他的指控是，使用了Winnti病毒软件攻击一家风力发电机制造商。指控称，这名男子受到中国国家的委托。

近期攻击无法断定来源不排除其它方效仿Winnti

不过，许多指向中国的迹象来自多年以前。而攻击一直到2019年中仍有发生。在多大程度上能够从技术上断定这些黑客来自中国，并不清楚。德国一个安全部门的工作人员警告说，从理论上说，也存在黑客有意模仿最早的Winnti组织这种可能性。

中国外交部及驻柏林使馆未回复相关提问。德国内政部表示，了解过去一些年来德国企业发生了一些Winnti攻击事件，但不对个案表态。

不过，德国企业对网络犯罪仍未有太大重视。咨询公司毕马威7月初的一项调查显示，在约1000家受访企业中，39%表示过去两年曾受到电脑犯罪的影响。这些企业中85%不清楚攻击来自何方。他们也没有能力去追踪和澄清攻击事件。

"2019年德国经济界电子犯罪"研究中称，这些攻击事件造成的损失中间值为15万欧元，但也有损失明显更大的情况。事件包括账户、财政数据被滥用、侵犯知识产权、系统受损、受到威胁等，企业一段时间内被迫停产也造成损失。

企业人员的安全意识薄弱以及技术上的不完善，都为黑客攻击提供可乘之机。不过，毕马威公司调查显示，受访企业只有不到四分之一愿意投资5万欧元以上防范电子犯罪。特别是中型企业认为，自己并非黑客的目标。然而，在德国本土生产的这些企业的产品、数据、知识产权都可能引起外国的兴趣。近些年来，这一安全意识有所提高。

DW.COM

拜耳遭黑客入侵 德国企业再鸣警钟

德国化工和制药巨头拜耳证实公司网络系统遭黑客入侵。德国媒体报道，此次出击的是一个目标明确、十分专业的黑客小组。 (04.04.2019)  

遭黑客入侵 WhatsApp急补漏洞

即时通讯应用程序WhatsApp证实，遭遇超强黑客入侵。目前该公司表示，已经通过软件更新修补了安全漏洞。 (14.05.2019)  

相关音频视频

黑客大举盗窃德国政客数据  

相关内容

US-Außenminister Mike Pompeo

美国宣布制裁一家中国原油公司 23.07.2019

本周一，美国国务卿蓬佩奥宣布，中国国有公司“珠海振戎”将会受到美国制裁，因为该公司违反了伊朗的石油禁运。

Symbolbild USA China Handel

泽林视点：透过数字看本质 22.07.2019

德国之声评论员泽林指出，若只强调中国的经济增速降到了30年来的最低，我们就低估了所面对的那个根本的挑战。

Deutschland chinesische Investoren in Hoppstädten-Weiersbach

德国小镇成中国小企业投资新宠 23.06.2019

德国莱法州小镇霍普斯特滕-魏埃尔斯巴赫注册了大约300家中国公司，这些企业在这里安家落户，寻找更多的商机。从事基因检测行业的汪先生说，比起美国、澳大利亚，这里的移民项目性价比高，与在中国为了工作得经常去饭局不同，在德国做生意更为简单直接。

广告

长平观察

Hongkong | Schlägertrupp attackiert Demonstranten (Reuters/T. Siu)

长平观察：“北京屠夫”与元朗暴徒

香港元朗袭击发生的当天，中国前总理李鹏去世。时评人长平认为，二者虽先后出现却有内在逻辑关系: “北京屠夫”可以逃脱审判寿终正寝，元朗暴徒就一定会横行无忌。  