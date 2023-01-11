 黎智英案引发中英隔空互呛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2023

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时政风云

黎智英案引发中英隔空互呛

香港当局和中国外交部都对英国国务大臣与黎智英律师团队会晤表示不满。中国外交部驻港公署指责英国力挺嫌犯，是毫无底线的双准闹剧。英国方面发出回应，首相苏纳克誓言要捍卫香港自由。

75岁的黎智英去年年末因违反其报社的租赁合同，被判诈欺罪成立、处5年9个月徒刑。

75岁的黎智英去年年末因违反其报社的租赁合同，被判诈欺罪成立、处5年9个月徒刑。

（德国之声中文网）香港特区政府及中央政府本周三（1月11日）对英国国务大臣与香港传媒大亨黎智英律师团队会晤表示强烈不满。香港特区政府在其网站上发布新闻公报，表示强烈反对外国政府就黎智英案的干预。中国外交部驻港公署发布声明，要求英方立即停止干预香港法治的倒行逆施。公署发言人表示，特区法院对黎智英依法审判天经地义、正当正义，不容任何外部势力指手画脚。指责英方一边将法治挂在嘴边，一边却借黎案大肆破坏香港法治和司法独立，是非不分为嫌疑犯提供支持，是毫无底线的双重标准闹剧。发言人敦促英方认清大势、悬崖勒马，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港法治的一切殖民梦呓和倒行逆施。

此前一天，英国首相苏纳克 (Rishi Sunak)的一名发言人告诉媒体，英国外交部印太事务国务大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）与黎智英律师团队会晤。并表示，向黎提供支持已有一段时间。发言人说：“英国使用支持权利和自由以及法制。”

75岁的黎智英是《苹果日报》的创始人。他除了去年年末因违反其报社的租赁合同，被判诈欺罪成立、处5年9个月徒刑外，港府另依《国安法》指控他“勾结外国势力、危害国家安全”和“串谋发布煽动刊物”等罪。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

    香港告别《苹果日报》

    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


英国政府也再次发声。首相苏纳克周三回应说英国将抵制“中国侵害”（Chinese aggression），并捍卫香港自由。在议会发言时，苏纳克坚持认为英国有权介入这个前英国殖民地的事务，根据1985年生效的中英联合声明，香港公民自由应得到50年不变的保障。   他说英国已经接纳了数十万逃离香港的民众，英国将继续“坚定地站出来反对我们认为的中国的侵害行为”。

英国保守党议员和前党魁邓肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）周三早些时候与其他议员一道和黎智英的儿子黎崇恩（Sebastien Lai）见了面。

 

（路透社，法新社等）

 

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