黎智英案引发中英隔空互呛

（德国之声中文网）香港特区政府及中央政府本周三（1月11日）对英国国务大臣与香港传媒大亨黎智英律师团队会晤表示强烈不满。香港特区政府在其网站上发布新闻公报，表示强烈反对外国政府就黎智英案的干预。中国外交部驻港公署发布声明，要求英方立即停止干预香港法治的倒行逆施。公署发言人表示，特区法院对黎智英依法审判天经地义、正当正义，不容任何外部势力指手画脚。指责英方一边将法治挂在嘴边，一边却借黎案大肆破坏香港法治和司法独立，是非不分为嫌疑犯提供支持，是毫无底线的双重标准闹剧。发言人敦促英方认清大势、悬崖勒马，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止干预香港法治的一切殖民梦呓和倒行逆施。

此前一天，英国首相苏纳克 (Rishi Sunak)的一名发言人告诉媒体，英国外交部印太事务国务大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）与黎智英律师团队会晤。并表示，向黎提供支持已有一段时间。发言人说：“英国使用支持权利和自由以及法制。”

75岁的黎智英是《苹果日报》的创始人。他除了去年年末因违反其报社的租赁合同，被判诈欺罪成立、处5年9个月徒刑外，港府另依《国安法》指控他“勾结外国势力、危害国家安全”和“串谋发布煽动刊物”等罪。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



英国政府也再次发声。首相苏纳克周三回应说英国将抵制“中国侵害”（Chinese aggression），并捍卫香港自由。在议会发言时，苏纳克坚持认为英国有权介入这个前英国殖民地的事务，根据1985年生效的中英联合声明，香港公民自由应得到50年不变的保障。 他说英国已经接纳了数十万逃离香港的民众，英国将继续“坚定地站出来反对我们认为的中国的侵害行为”。

英国保守党议员和前党魁邓肯·史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）周三早些时候与其他议员一道和黎智英的儿子黎崇恩（Sebastien Lai）见了面。

（路透社，法新社等）

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