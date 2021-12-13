 黎智英遭加控「串谋发布煽动刊物罪」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2021

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黎智英遭加控「串谋发布煽动刊物罪」

批评者认为《香港国安法》扼杀了亚洲金融中心香港的自由。其中首当其冲的壹传媒创办人面临多项指控，包括与外国勾结。现在检方认为他罪应再加一等。

Hongkong | Jimmy Lai | Regierungskritiker zurück in Untersuchungshaft

批评者认为《香港国安法》扼杀了亚洲金融中心香港的自由。其中首当其冲的壹传媒创办人面临多项指控，包括与外国勾结。现在检方认为他罪应再加一等。

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香港壹传媒创办人黎智英被判“煽惑及参与未经批准集结罪”罪成，入狱13个月。黎智英表示，他为犯有此罪感到自豪。目前累计已有24名泛民派人士因相关罪名被判入狱。

保护记者委员会周四发表最新年度报告，2021年全球被监禁记者人数创下293人的新高，中国依然是关押记者人数最多的国家，被囚的包括《苹果日报》创办人黎智英及公民记者张展。

彭博社援引知情人士称，《苹果日报》的台湾业务将在本月关闭。这意味着这个曾经颇具影响力的传媒帝国彻底走向消亡。《苹果日报》此前已经在香港停刊，其创始人黎智英也身在狱中。

世界新闻出版协会宣布，本年度"新闻自由金笔奖"授予香港著名传媒界人士黎智英及其已被迫关闭的《苹果日报》工作人员。黎智英本人目前正在狱中关押。

壹传媒剩馀的4名董事5日发公告，宣布辞职并计画开始清算公司资产。前壹传媒高管Mark Simon告诉德国之声，壹传媒的例子显示，当任何媒体越过国安法的红线时，港府会以高额法律费用与「监管风暴」来掩埋了它。

(德国之声中文网) 香港检察官周二(12月28日)加控壹传媒创办人黎智英「串谋发布煽动刊物罪」，此前他已经被控违反《香港国安法》「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪」。

和黎智英受到同样指控的还包括壹传媒前行政总裁张剑虹、前《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗等7人，以及集团旗下 3 间公司。

他们被指控在2019年4月到2021年6月24日期间共谋印刷、出版、销售、分发「煽动性出版物」。根据指控书，检察官指称这些出版物可能会「引起对香港和中国政府的仇恨或蔑视，或激起不满情绪」。

黎智英等人的案件押后至明年2月24日，3间公司则押后至2月10日处理，所有被告无保释申请，必须继续还押。

香港《苹果日报》遭到在6月遭到当局以国家安全为由突击检查、黎智英与数名员工遭到逮补。资产遭冻结后，香港《苹果日报》随后结束运营。

香港在2020年6月颁布《香港国安法》后，黎智英是被指控的最知名人士之一。该法对恐怖主义、与外国势力勾结、颠覆和分裂行为进行惩罚，并可能判处终身监禁。

黎智英的多次逮捕和起诉引起了西方政府和国际人权组织的批评，他们说该法被用来监禁数十名支持民主的运动者，压制异议和包括新闻在内的自由。但香港和中国当局称，在2019年长期的民主抗议活动之后，《香港国安法》让香港恢复平稳。

(综合报道)

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苹果日报最终章：香港敢言媒体的殒落

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